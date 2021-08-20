Жители Тверской области могут принять участие во всероссийской акции «Ночь кино»

28 августа на 29 площадках Тверской области состоится всероссийская акция «Ночь кино». Ночь кино 2021 – это возможность бесплатно посмотреть кассовые фильмы, познакомиться с современными режиссерами и тенденциями в кино.

В этом году в программе запланирован просмотр популярных отечественных фильмов последних лет. В рамках акции все желающие смогут оценить три самых кассовых российских фильма 2020 и 2021 годов – фильм-катастрофу «Огонь», семейную драму «Пальма», а также сказку-фэнтези «Конек-горбунок».

Акция «Ночь кино» пройдет в областной столице на шести площадках – в досуговых центрах «Мир» и «Заволжский», мультимедийном пространстве «BLACK ROOM», библиотеке им. А.И. Герцена, ДК «Пролетарка» и в «Тверьгосфильмофонде».

Также показы состоятся в Домах культуры, кинотеатрах, центральных библиотеках Андреаполя, Бежецка, Весьегонска, Жарковского, Калязина, Кесовой Горы, Кувшиново, Нелидово, Пено, Рамешек, Ржева, Сонково, Спирово, Торжка, Торопца. Кроме того, увидеть популярные российские фильмы смогут жители поселков Зеленогорский, Солнечный, Борисовский, Горняк, Терелесовский, Красномайский, Аввакумовского сельского поселения.

Пресс-служба Правительства Тверской области