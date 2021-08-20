Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 27 августа 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 205 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 52 496 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 456 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 363 709 человек, за последние сутки – 1629 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 973 232, в том числе за последние сутки их проведено 2 896.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 59 879 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 526 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 20 364

Конаковский район 4568

Ржев 3275

Вышневолоцкий городской округ 2719

Калининский район 2616

Кимры 2157

Торжок 2017

Кашинский городской округ 1583

Калязинский район 1317

Бежецкий район 1290

Старицкий район 1279

Бологовский район 1272

Осташковский городской округ 1259

Лихославльский район 1105

Нелидовский городской округ 1104

Максатихинский район 859

Торопецкий район 853

Западнодвинский муниципальный округ 824

Весьегонский муниципальный округ 817

Оленинский муниципальный округ 700

Торжокский район 643

Рамешковский район 614

Кувшиновский район 617

Андреапольский муниципальный округ 585

Зубцовский район 539

Спировский район 494

Ржевский район 478

Кимрский район 421

Селижаровский муниципальный округ 440

Сонковский район 409

ЗАТО Озёрный 375

Кесовогорский район 359

Краснохолмский муниципальный округ 307

Бельский район 292

Фировский район 291

Сандовский муниципальный округ 251

Пеновский муниципальный округ 216

Лесной муниципальный округ 200

Молоковский район 178

Жарковский район 159

Удомельский городской округ 33

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области