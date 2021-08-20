Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 27 августа 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 205 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 52 496 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 456 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 363 709 человек, за последние сутки – 1629 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 973 232, в том числе за последние сутки их проведено 2 896.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 59 879 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 526 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 20 364
Конаковский район 4568
Ржев 3275
Вышневолоцкий городской округ 2719
Калининский район 2616
Кимры 2157
Торжок 2017
Кашинский городской округ 1583
Калязинский район 1317
Бежецкий район 1290
Старицкий район 1279
Бологовский район 1272
Осташковский городской округ 1259
Лихославльский район 1105
Нелидовский городской округ 1104
Максатихинский район 859
Торопецкий район 853
Западнодвинский муниципальный округ 824
Весьегонский муниципальный округ 817
Оленинский муниципальный округ 700
Торжокский район 643
Рамешковский район 614
Кувшиновский район 617
Андреапольский муниципальный округ 585
Зубцовский район 539
Спировский район 494
Ржевский район 478
Кимрский район 421
Селижаровский муниципальный округ 440
Сонковский район 409
ЗАТО Озёрный 375
Кесовогорский район 359
Краснохолмский муниципальный округ 307
Бельский район 292
Фировский район 291
Сандовский муниципальный округ 251
Пеновский муниципальный округ 216
Лесной муниципальный округ 200
Молоковский район 178
Жарковский район 159
Удомельский городской округ 33
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области