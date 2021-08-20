В Тверской области открылась первая модельная библиотека

В Лихославле открылась первая в Тверской области модельная библиотека. Лихославльская библиотека имени Владимира Соколова была модернизирована по национальному проекту «Культура» – в итоге здесь создан мультикультурный развивающий социально-ориентированный центр для детей и родителей.

Полностью изменились облик и внутреннее пространство библиотеки. Установлены современное интерактивное оборудование и комфортная мебель, компьютерная и мультимедийная техника, значительно обновился книжный фонд.

В честь этого события на площадке библиотеки состоялся праздник. Для ребят подготовили интерактивную программу, рассказали о новых возможностях: работать на современном компьютерном оборудовании, принимать участие в мастер-классах, интерактивных играх, квестах.

«Библиотеки выполняют важную научную и образовательную миссию, играют значимую роль в деле воспитания нового поколения и сохранения историко-культурного наследия. Трудно переоценить роль библиотек как культурно-просветительских и деловых информационных центров», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Модельные библиотеки – учреждения нового формата, обеспеченные ресурсами для качественного библиотечно-информационного обслуживания населения. Они предоставляют жителям неограниченный доступ к данным.

В 2021 году по итогам конкурсного отбора Минкультуры России три учреждения Тверской области получили федеральные средства на создание модельных муниципальных библиотек. Это детская библиотека Лихославльской библиотеки им. В. Соколова, Центр детского и семейного чтения Вышневолоцкой центральной библиотеки, Детская библиотека Андреапольской централизованной библиотечной системы.

Пресс-служба Правительства Тверской области