НАПУТСТВИЕ ПЕРВОКЛАССНИКАМ

Лето на исходе. На следующей неделе, 1 сентября, более девяти тысяч учеников в 30 школах Конаковского района отметят начало нового учебного года Днем знаний. Большинство продолжит свое обучение, а для самых юных случится значимое событие в их жизни: они первый раз пойдут в первый класс.

Также по традиции вчера в районном ДК «Современник» состоялась августовская педагогическая конференция. На повестке дня - готовность школ, детских садов и учреждений дополнительного образования к новому учебному году.

Еще в апреле постановлением администрации Конаковского района «О подготовке образовательных учреждений Конаковского района к 2021-2022 учебному году» утвержден состав комиссии и график приемки образовательных учреждений Конаковского района.

Комиссия продолжала свою работу весь летний период, на 16 августа сего года была проведена проверка готовности 68 образовательных учреждений, из них: 30 школ, 26 детских садов, 12 учреждений дополнительного образования. В 68 образовательных учреждениях оформлены и подписаны членами комиссии паспорта готовности.

В прошлое воскресенье на центральной площади г. Конаково состоялось масштабное празднование Дня Государственного фала Российской Федерации муниципалитетами Конаковского района и г. Конаково с участием творческих коллективов районного ДК «Современник» и городского ДК им. Воровского.

Праздничный концерт назывался «Россия – Родина моя» и начался с патриотического флешмоба «Мой флаг – моя гордость!», подготовленного силами молодежного актива ЦМП «Иволга».

Со сцены с государственным праздником жителей поздравили глава Конаковского района Олег Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Дмитрий Щурин, временно исполняющий обязанности главы г. Конаково Дмитрий Колупанский и почетный гость праздника, советник губернатора, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Наталья Соколова.

В этот день на сцене 14-летним подросткам вручались паспорта граждан Российской Федерации, чествовались лучшие спортсмены, добившиеся в последнее время результатов, а также победители районного конкурса для многодетных семей «Лучшее семейное подворье».

В преддверии нового учебного года глава Конаковского района Олег Лобановский также вручил первоклассникам и их родителям подарки – «Наборы первоклассника» (на снимке).

Второй год подряд по инициативе губернатора Тверской области Игоря Рудени дети из многодетных семей, обучающиеся с 1 по 5 класс, получают бесплатную школьную форму. В этом году в районе ее получили 680 детей.