1 сентября – День знаний

Уважаемые педагоги и

преподаватели, родители,

дорогие школьники и студенты!

В календаре много различных праздников, но День знаний по-особому близок и дорог людям всех поколений. Каких бы высот ни достигал человек, путь к ним начинается 1 сентября.

При любых, самых неожиданных вызовах времени неизменным останется высокая роль, особая миссия сферы образования и пристальное внимание к ней со стороны государства. В этом году по инициативе Президента В.В.Путина произведены единовременные выплаты семьям с детьми на подготовку к школе. По региональным программам произведены ремонты и улучшается материально-техническая база 68 школ Тверской области. Реализуются меры по обеспечению школьной формой и поддержке многодетных семей.

Хочу искренне поблагодарить педагогов, которые справились с подготовкой к новому учебному году и готовы к организации полноценного учебного процесса в текущей эпидемиологической ситуации. Дорогие учителя, мы признательны вам за преданность своему делу, за благородный и творческий труд, за высокий профессионализм.

Желаю школьникам и студентам в новом учебном году успехов и новых открытий, родителям – гордости за своих детей. Пусть каждый день нового учебного года приносит вам всем радость познания и движение вперед!

С праздником! С Днем знаний!

Председатель Законодательного

собрания Тверской области С.А.Голубев.

***

Дорогие ученики и учителя!

Преподаватели и студенты!

Уважаемые родители!

Поздравляем вас с Днем знаний и началом нового учебного года!

1 сентября - символ новых знаний и стремлений, рождения оригинальных идей, смелых экспериментов и активизация творческого поиска.

День знаний - общий праздник, наполненный счастливыми воспоминаниями и радостными ожиданиями. Для первоклассников - это первый звонок и первый учитель, начало удивительной школьной жизни, полной новых знаний и открытий. Для будущих выпускников - старт ответственного периода определения жизненного пути. Для студентов - еще одна ступень лестницы, ведущей к успеху. Для педагогов - очередной этап творчества, труда и поиска.

В Конаковском районе система образования получает особое внимание и приоритетное финансирование. Мы предпринимаем максимум усилий для модернизации, ремонта учебных учреждений, оснащения самыми современными стандартами и программами учебные классы.

В Конаковском районе сильный педагогический состав. Мы верим, уважаемые учителя, что ваша целеустремленность, верность выбранному жизненному пути, ваш талант и профессионализм помогут образовательной системе достигнуть еще больших успехов.

Плоды труда педагогов - в успехах воспитанников. Школьники Конаковского района входят в число победителей всероссийских и международных олимпиад. А за громкими победами ребят - не только собственное усердие, учительский труд, но и забота родителей.

Желаем школьникам и студентам увлекательного обучения и постоянных открытий, педагогам - профессиональных успехов, а родителям - больше поводов для гордости для своих детей.

С уважением, депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных,

глава Конаковского района

О.В.Лобановский,

председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.

вского района Д.Е.Щурин.