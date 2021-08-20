Игорь Руденя ответил на актуальные вопросы жителей Верхневолжья в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь

26 августа Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь ответил на актуальные для жителей Верхневолжья вопросы. Эфир начался с подведения итогов рабочей поездки главы региона в Торжок и Торжокский район.

«В ходе поездки увидели неравнодушное отношение в муниципалитетах к решению задач, поставленных Президентом России, в том числе по газификации, ремонту дорог. Самая ценная часть поездки – это обратная связь с гражданами, с которыми обсудили проекты в медицине, газификации, системе ТКО, ликвидации аварийного жилья», – сказал Игорь Руденя.

В Торжокском районе Губернатор посетил Мирновскую среднюю школу им. А.А. Воскресенского и Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Также глава региона проинспектировал реставрацию архитектурно-этнографического музея «Василёво», ознакомился с работой подстанции скорой медицинской помощи в Торжке.

По итогам поездки Игорь Руденя сообщил о расширении газификации территории, внедрении новой модели пассажирских перевозок в Торжокской агломерации, создании нового здания подстанции скорой помощи и строительстве в 2022 году новой детской поликлиники, приобретении для ЦРБ компьютерного томографа.

Еще одним событием недели стало участие тверской делегации во главе с Губернатором во 2-м этапе ХХ Съезда «Единой России». Главной темой стала программа партии, сформированная на основе собранных в регионах предложений граждан.

«Народная программа партии строилась на предложениях людей. Наш регион оказался очень активным, от граждан поступило более 15 тысяч инициатив. Они касаются сфер здравоохранения, развития сельского хозяйства, ремонта дорог, подготовки к 1 сентября. Самое главное – на съезде прозвучали темы поддержки семей, многодетных родителей, сохранения национальной культуры», – отметил Игорь Руденя.

Президент России Владимир Путин озвучил на съезде инициативы о выплатах пенсионерам, военнослужащим, правоохранителям и курсантам военных училищ. Вчера глава региона сообщил о новой, уже региональной мере поддержки – единовременной выплате всем работникам образования региона. По 10 тыс. рублей получат педагоги школ, детских садов, колледжей, спортивных школ, учреждений дополнительного образования, по 5 тысяч рублей - другие сотрудники этих образовательных организаций. При этом расходы по уплате налогов с единовременной выплаты платить возьмет на себя регион.

Игорь Руденя поблагодарил специалистов образовательной сферы за самоотверженный труд в непростых условиях 2020 и 2021 годов и отметил ответственный поход педагогов к вакцинации от коронавирусной инфекции.

В продолжение темы Губернатор рассказал о мерах защиты здоровья школьников. Новый учебный год будет проходить в очном формате. 1 сентября, в День знаний, пройдут торжественные линейки. При этом их график составят так, чтобы развести потоки учащихся, не допустив большого скопления людей.

До начала учебного года во всех образовательных организациях региона проведут дезинфекцию помещений, которая в дальнейшем будет проводиться регулярно. Также сохранится обязательная бесконтактная термометрия и другие меры профилактики.

В завершение прямого эфира Игорь Руденя сообщил о планах по открытию областного Дворца бракосочетания в первой декаде сентября. В настоящее время на объекте завершаются работы.

Кроме того, глава региона ответил на вопросы от жителей о продолжении программы переселения граждан из аварийного фонда, готовности Тверской области к новому отопительному сезону. В частности, Игорь Руденя рассказал о скором вводе в городе Бологое новой котельной.

Пресс-служба Правительства Тверской области