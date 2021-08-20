Переселение из аварийного жилья и запуск новой котельной: жители Тверской области задали вопросы Губернатору Игорю Рудене

26 августа Губернатор Игорь Руденя ответил на вопросы жителей Верхневолжья, озвученные в эфире телеканала «Россия 24» Тверь. Они касались переселения из аварийного жилья и строительства объектов ЖКХ.

С просьбой о содействии в переселении из аварийного жилья к главе региона обратилась жительница дома №12 по Ремесленному проезду в Твери Татьяна Гудкова. Дом, в котором она живет, был признан аварийным в 2019 году.

В эфире глава региона выразил слова благодарности в адрес Президента России Владимира Путина, который принял решение о запуске новой программы переселения из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2021 года. В настоящее время в Тверской области действует программа, по которой переселяют граждан из домов, признанных аварийными на 1 января 2017 года.

«Благодаря данной программе у нас появилась дополнительная возможность помочь гражданам улучшить жилищные условия. Сейчас Министерство строительства и Правительство России формируют условия участия в программе и, я уверен, что Татьяна Алексеевна также сможет отметить новоселье в ближайшее время», – ответил Губернатор.

На реализацию новой программы по переселению из федерального бюджета планируется направить 45 млрд рублей. Она начнет действовать со следующего года.

В Тверской области по состоянию на 1 января 2021 года признаны аварийными 142 многоквартирных дома площадью более 50 тысяч квадратных метров в 19 муниципальных образованиях. В настоящее время начата работа по уточнению списков жильцов для включения в новую программу переселения из аварийного жилья.

Тему строительства продолжил вопрос от жительницы города Бологое Жанны Джерджевич. Она рассказала, что в Заводском районе ведется строительство новой котельной, и местные жители хотели бы знать, когда она будет введена в эксплуатацию.

«Котельная сейчас находится в высокой степени готовности, осталась буквально неделя до ее сдачи. Предполагаю, что в первых числах сентября мы сможем осуществить подачу горячей воды и полноценно вступить в новый отопительный сезон», – отметил Игорь Руденя.

Котельная будет обслуживать детский сад, бассейн «Кристалл» и 11 многоквартирных домов, где проживают около 1500 человек.

В регионе продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду. В целом к отопительному периоду должно быть подготовлено 834 котельных, почти 2 тыс. км тепловых сетей, 6 тыс. км сетей водоснабжения, 2,5 тыс. км сетей водоотведения и свыше 60 тыс. км электрических сетей. В настоящее время готовность коммунальных объектов и сетей к работе в ОЗП составляет порядка 83%. Губернатором Игорем Руденей поставлена задача заврешить основные работы во всех районах и округах к 15 сентября.

Пресс-служба Правительства Тверской области