В сентябре в Твери откроется областной Дворец бракосочетания

В сентябре в столице Верхневолжья будет открыт областной Дворец бракосочетания. Об этом 26 августа в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь сообщил Губернатор Игорь Руденя, отвечая на вопрос молодой пары из Конаково. Тимофей Сысоев и Алина Смирнова рассказали главе региона, что хотят сыграть свадьбу в этом году в новом здании областного ЗАГСа.

«Сроки сдачи Дворца бракосочетания – первая декада сентября. Уверен, что все возможности для того, чтобы молодожёны расписались в торжественной и праздничной обстановке, будут им предоставлены», – сказал Игорь Руденя.

На данный момент в здании завершается финишная отделка внутренних помещений, декоративное оформление элементов лепнины на потолке, стенах и колоннах залов, началась сборка и монтаж осветительных приборов, осуществляется облицовка цоколя и крылец.

В трёхэтажном здании Дворца бракосочетания будут работать 27 кабинетов для предоставления государственных услуг, четыре зала для торжеств. В трёх залах планируется проводить регистрации браков, ещё в одном – торжественные регистрации новорождённых, чествования юбиляров семейной жизни. Предусмотрена доступная среда для маломобильных граждан.

Большое внимание уделено благоустройству прилегающей территории: устройству тротуаров и гранитной отмостки здания. На площади перед Дворцом будет установлена скульптурная композиция, посвящённая Святому Благоверному князю Михаилу Тверскому и Святой Благоверной княгине Анне Кашинской.

Пресс-служба Правительства Тверской области