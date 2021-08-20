НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

На прошлой неделе губернатор Игорь Руденя провел рабочую встречу с главой Конаковского района Олегом Лобановским. Обсуждались актуальные для муниципалитета вопросы, социально-экономическое развитие территории. Ключевые темы - вопросы здравоохранения, вывоза мусора, ремонта центрального моста в городе Конаково и ремонта канализационного коллектора. Глава региона пообещал помочь в решении этих важных для жизнедеятельности района вопросах.

Буквально на следующий день в Конаковский район с рабочим визитом приехал министр здравоохранения Сергей Козлов. Вместе с главой района Олегом Лобановским, главным врачом Конаковской ЦРБ Дмитрием Орловым министр встретился с общественностью поселка Новозавидовский.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ

БОЛЬНИЦЫ В ПОСЕЛЕНИИ

В федеральном бюджете заложены средства в размере 216 млн. руб. на строительство в Новозавидовском новой больницы. Документ о финансировании строительства уже подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. В 2023 году заложено 100 миллионов рублей, в 2024 - 116 миллионов. Уже сформирован и закреплён за министерством здравоохранения Тверской области участок 1,5 га под строительство.

Сергей Козлов отметил, что в 2021 году готовится проектно-сметная документация, в 2022-м - пройдут все конкурсные процедуры по определению подрядчика. Все строительные работы начнутся в 2023 году, к 2024-му новая больница должна быть построена. В медицинское учреждение будет закуплено все необходимое новое медицинское оборудование, это будет сделано за счёт областного бюджета.

Также министр здравоохранения напомнил, что в Верхневолжье реализуется целевая программа по обучению будущих врачей. В Тверском государственном медицинском университете увеличено количество бюджетных мест именно для абитуриентов Верхневолжья. Также на встрече говорили о существующей программе поддержки врачей «Земский врач». Каждый такой специалист может получить подъёмные в размере миллиона рублей. В ходе встречи министр здравоохранения ответил на вопросы местных жителей, касающиеся медобслуживания.



Следующий пункт поездки - село Городня. Здесь на протяжении долгого времени не решается вопрос переноса сельской амбулатории. В настоящее время амбулатория располагается в здании Екатерининского путевого дворца, построенного три столетия назад. Для того, чтобы городненцы могли получать качественные медицинские услуги, необходимо отремонтировать другое здание - пристройку к жилому дому, адаптировав его под медицинское учреждение. Сергей Козлов объяснил активным гражданам, присутствовавшим на встрече, что в ближайшее время на объект выедут специалисты для определения стоимости работ, после этого начнется работа по оформлению всей необходимой документации и определения подрядчика. После этого министерство здравоохранения приступит к решению этой важной для городенцев проблемы, будут изысканы средства, закуплено медицинское оборудование.

После Городни министра здравоохранения ждали в больнице городского поселения поселок Козлово. Медицинское учреждение обслуживает 3400 человек. Здесь расположено паллиативное отделение Конаковской ЦРБ, для которого лифт крайне необходим. Министр здравоохранения, осмотрев больницу, отметил, что решение принято, дополнительные средства будут выделены уже в этом году. Если не возникнет технических сложностей при установке, то до конца года лифт заменят.

Закончилась поездка в Конаковский район посещением детского отделения Конаковской ЦРБ. В детском отделении протекает крыша, в некоторых палатах из-за протечек осыпается штукатурка. Конечно, в такие палаты маленьких пациентов не кладут, но решать проблему необходимо. Сергей Козлов, осмотрев все аварийные палаты, заверил медицинский персонал, что проблема будет решена, министерство здравоохранения изыщет необходимые для ремонта крыши средства.

24 августа в Конаковский район приехал заместитель председателя правительства Тверской области министр имущественных и земельных отношений Тверской области Игорь Жарков, который встретился с главами и главами администраций поселений. Тема встречи - вывоз мусора с территории Конаковского района. Возглавил совещание глава Конаковского района Олег Лобановский. Главы поселений задали все наболевшие вопросы министру. По большей же части проблемы города Конаково и поселений района одинаковые. Много говорили о переполненных контейнерах, о залежах веток, травы и крупногабаритного бытового и строительного мусора рядом с площадками. На увеличении объёмов мусора сказывается летний сезон, когда численность населения возрастает за счёт дачников. Участники совещания обсудили механизмы улучшения работы системы обращения с ТКО с учетом особенностей каждого населённого пункта.