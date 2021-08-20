В Верхневолжье налоги на единовременные выплаты работникам образования будут оплачены из областного бюджета

Расходы по уплате налогов на единовременные выплаты педагогам и другим сотрудникам образовательных учреждений возьмет на себя регион. Об этом Губернатор Игорь Руденя 26 августа сообщил в эфире телеканала «Россия 24» Тверь.

«В рамках подготовки к 1 сентября мы приняли решение о выплате уже «чистыми» на руки 10 тысяч рублей нашим учителям и по 5 тысяч рублей сотрудникам, которые тоже работает в школах», - сказал Игорь Руденя.

О новой региональной мере поддержки работников образовательных учреждений глава региона сообщил накануне на Августовской педагогической конференции.

Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей к началу нового учебного года будут предоставлены педагогам школ, детских садов, колледжей, спортивных школ, учреждений дополнительного образования, по 5 тысяч рублей - другим сотрудникам этих образовательных организаций.

В Тверской области единовременную региональную выплату получат почти 38 тысяч работников образования.

Глава региона в прямом эфире поблагодарил все коллективы образовательных организаций за их труд в условиях пандемии коронавируса и отметил, что тверские педагоги проявили волю и характер, а также продемонстрировали ответственную гражданскую позицию. Учителя проводили уроки, готовили детей к экзаменам, реализовывали программы дополнительного образования. Также Игорь Руденя отметил высокую ответственность сотрудников образовательных организаций в вопросе вакцинации.

Пресс-служба Правительства Тверской области