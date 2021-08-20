ГОТОВНОСТЬ К УЧЕБНОМУ ГОДУ – НОМЕР ОДИН

Лето для школ - это пора ремонтных работ. В этом году, как и в предыдущие, на них были выделены значительные бюджетные средства. Как сообщило управление образования администрации Конаковского района, общая сумма консолидированного бюджета, направленная на ремонты образовательных учреждений, составила 76 119 584 рубля. Из них на текущие и капитальные ремонты из бюджета Конаковского района выделено 31 524 172 рубля.

В числе наиболее значимых трат стоит отметить капитальный ремонт кровли гимназии № 5 г. Конаково, средней школы поселка Изоплит и детского сада села Селихово. Только одной краски для текущего ремонта всех образовательных учреждений приобретено на 1 миллион 460 тысяч рублей. Также в рамках субсидирования по обращениям к депутатам Законодательного собрания Тверской области и к депутатам Собрания депутатов Конаковского района затрачено 270 тысяч рублей и 3 миллиона 348,076 тыс. рублей соответственно.

Средства тратились не только на ремонты. Были установлены домофоны и системы видеонаблюдения на 1 миллион 836,76 тыс. рублей, турникеты – на 422,92 тыс. рублей. На обеспечение пожарной безопасности затрачено 2 миллиона 765,216 тыс. рублей, на устройство и ремонт периметрального ограждения – 2 миллиона 777,731 руб., на оплату проектно-сметной документации – 1 миллион 200 тысяч рублей.

Немного о транспортном обеспечении школьников. В 2021-2022 учебном году осуществлять подвоз учащихся в поселениях Конаковского района будут 14 школьных автобусов. Организованный подвоз в школу и из школы планируется осуществлять для 430 учащихся. Все школьные автобусы района соответствуют ГОСТу, что позволяет проводить мониторинг движения автобуса в режиме реального времени, а в случае чрезвычайной ситуации – связываться с ГУ МЧС России по Тверской области.

На всех школьных автобусах установлены тахографы, имеются тревожные кнопки, автобусы снабжены опознавательными знаками «Перевозка детей», «Ограничение скорости». Все автобусы, согласно новым требованиям, еще с 2018 года оборудованы проблесковыми маячками, с 2019 года 14 школьных автобусов оборудованы видеорегистраторами, проведено лицензирование деятельности по перевозкам обучающихся автобусами. Всего в районе разработаны 30 маршрутов, общая протяженность которых составляет 1325 километров. В настоящее время идет процесс утверждения паспортов школьных маршрутов. Технический осмотр школьных автобусов в ОГИБДД ОМВД России по Конаковскому району будет закончен 30 августа.

Важнейшим делом на современном этапе является соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) второй учебный год в наличии имеются бесконтактные термометры, рециркуляторы, дезинфицирующие средства для рук и поверхностей, в также средства индивидуальной защиты (маски и перчатки). Во время занятий будет организована обязательная термометрия детей и сотрудников учреждений, за каждым классом будет закреплен кабинет.

И о самом празднике. 1 сентября планируется проведение торжественных мероприятий, посвященных началу нового учебного года, на открытом воздухе с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий. В каждой школе будут присутствовать почетные гости. Праздничная атмосфера детям, педагогам и родителям гарантирована.

Подготовил М. МАЛАХОВ.