ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Сегодня, 27 августа, круглую дату отмечает

Алексей Михайлович ПЛЯСКИН, глава администрации

сельского поселения «Завидово»

Уважаемый Алексей Михайлович

Примите самые искренние поздравления

с днем рождения!

Вы принадлежите к числу видных, успешных управленцев нового времени, чья целеустремленность, высокий профессионализм вызывают глубокое уважение. Вы обладаете важным, сегодня особо востребованным качеством – государственным подходом к делу, которому вы служите. Вас отличают глубокие знания, прекрасные организаторские способности, умение работать на достойный результат.

Как талантливый руководитель с бесценным опытом работы сегодня вы призваны решать самые ответственные задачи на посту главы администрации сельского поселения «Завидово».

Желаем крепкого здоровья вам и вашим близким, бодрости духа, счастья и скорейшей реализации намеченных планов и поставленных задач.

С уважением, депутат ЗС Тверской области

Д.И.Дородных, глава Конаковского района

О.В.Лобановский, председатель

Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.

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Уважаемый Алексей Михайлович!

От администрации и Совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района примите искренние и сердечные поздравления с днем вашего рождения!

От всей души желаем вам процветания, постоянного везения, воплощения в жизнь самых смелых планов, реализации всех начинаний.

Пусть во всех делах вам сопутствует успех, рядом всегда будут верные друзья и надежные партнеры!

Счастья и здоровья вам и вашим близким!

С уважением, администрация муниципального

образования сельское поселение «Завидово».

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Уважаемый Алексей Михайлович!

Президиум Конаковского районного совета ветеранов искренне поздравляет вас с 60-летием. Мы знаем вас как человека целеустремленного, справедливого, профессионала своего дела, человека с принципиальной жизненной позицией. Нас радует ваше отношение к ветеранам, желание знать историю поселения, героический опыт предков, сохранение памяти об их подвиге. Ваша позиция вызывает уважение, у вас всегда есть идеи и предложения по вовлечению старшего поколения в активную жизнь, сотрудничество со школьниками, вы всегда в гуще событий и знаете, чем живут люди. Вы всегда находите время и силы принимать активное участие в общественной и политической жизни поселения и района.

Алексей Михайлович, желаем вам здоровья и счастья. А счастье – это новый рассвет и новый день. Счастье – в общении с дорогими тебе людьми, в преодолении жизненных невзгод, в радости труда. Быть счастливым значит сохранить своё лицо, свои убеждения и своё человеческое достоинство. Пускай осуществляются все ваши созидательные планы, а каждый день будет наполнен добрыми поступками и теплом человеческих отношений.

Президиум Конаковского районного совета ветеранов.