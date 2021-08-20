ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

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Сегодня, 27 августа, круглую дату отмечает
Алексей Михайлович ПЛЯСКИН, глава администрации
сельского поселения «Завидово»
Уважаемый Алексей Михайлович
Примите самые искренние поздравления
с днем рождения!
Вы принадлежите к числу видных, успешных управленцев нового времени, чья целеустремленность, высокий профессионализм вызывают глубокое уважение. Вы обладаете важным, сегодня особо востребованным качеством – государственным подходом к делу, которому вы служите. Вас отличают глубокие знания, прекрасные организаторские способности, умение работать на достойный результат.
Как талантливый руководитель с бесценным опытом работы сегодня вы призваны решать самые ответственные задачи на посту главы администрации сельского поселения «Завидово».
Желаем крепкого здоровья вам и вашим близким, бодрости духа, счастья и скорейшей реализации намеченных планов и поставленных задач.
С уважением, депутат ЗС Тверской области
Д.И.Дородных, глава Конаковского района
О.В.Лобановский, председатель
Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.
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Уважаемый Алексей Михайлович!
От администрации и Совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района примите искренние и сердечные поздравления с днем вашего рождения!
От всей души желаем вам процветания, постоянного везения, воплощения в жизнь самых смелых планов, реализации всех начинаний.
Пусть во всех делах вам сопутствует успех, рядом всегда будут верные друзья и надежные партнеры!
Счастья и здоровья вам и вашим близким!
С уважением, администрация муниципального
образования сельское поселение «Завидово».
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Уважаемый Алексей Михайлович!
Президиум Конаковского районного совета ветеранов искренне поздравляет вас с 60-летием. Мы знаем вас как человека целеустремленного, справедливого, профессионала своего дела, человека с принципиальной жизненной позицией. Нас радует ваше отношение к ветеранам, желание знать историю поселения, героический опыт предков, сохранение памяти об их подвиге. Ваша позиция вызывает уважение, у вас всегда есть идеи и предложения по вовлечению старшего поколения в активную жизнь, сотрудничество со школьниками, вы всегда в гуще событий и знаете, чем живут люди. Вы всегда находите время и силы принимать активное участие в общественной и политической жизни поселения и района.
Алексей Михайлович, желаем вам здоровья и счастья. А счастье – это новый рассвет и новый день. Счастье – в общении с дорогими тебе людьми, в преодолении жизненных невзгод, в радости труда. Быть счастливым значит сохранить своё лицо, свои убеждения и своё человеческое достоинство. Пускай осуществляются все ваши созидательные планы, а каждый день будет наполнен добрыми поступками и теплом человеческих отношений.
Президиум Конаковского районного совета ветеранов.