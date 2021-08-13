Муниципалитеты Верхневолжья одержали победу на всероссийском конкурсе лучших проектов

Сегодня в Нижнем Новгороде подведены итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году. Пять городов Тверской области признаны победителями. Грантовую поддержку в размере от 50 до 70 млн рублей на благоустройство общественных пространств получат Вышний Волочек, Кашин, Кимры, Ржев и Удомля. Предусмотрено софинансирование из областного, местного бюджетов и из внебюджетных источников. Работы будут проведены в следующем году.

В категории «Малые города от 50 тысяч до 100 тысяч человек» победителем признан Ржев. Город заявил проект по благоустройству парка Подпольщиков с частью набережной реки Волги между Старым и Новыми мостами. В категории «Малые города от 20 тысяч до 50 тысяч человек» победа присуждена проектам трех городов Верхневолжья: в Кимрах благоустроят пешеходную зону по улицам Кирова и Урицкого, в Вышнем Волочке – городской сад у Цнинского канала, в Удомле продолжат благоустройство парковой зоны по ул. Венецианова. Среди участников конкурса в категории «Малые города до 20 тысяч человек» победу одержал Кашину, который приведет в порядок часть набережной реки Кашинка вдоль Конного проезда.

Главы победивших муниципальных образований довольны результатом.

«Ржев впервые участвовал в этом конкурсе. Жители города на этапе разработки проектных решений вносили интересные и неординарные предложения. Мы победили, потому что первый город на Волге заслуживает внимания и поддержки. В Ржеве в последние годы активно идет модернизация. Мы участвуем практически во всех областных программах развития и благодарны за это губернатору. Используем возможности федеральных проектов. Центральная часть города уже заметно преобразилась. Победа во всероссийском конкурсе – еще один шаг в этой большой и системной работе», – говорит глава Ржева Роман Крылов.

Победу празднуют и в Вышневолоцком городском округе. Его глава Наталья Рощина прокомментировала итоги конкурса по телефону сразу же после оглашения результатов.

«Мы очень рады, что наш проект по благоустройству городского сада стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Наша команда проделала качественную подготовительную работу, чтобы получить федеральную поддержку. Внимание к проекту в период его создания проявлял губернатор, это помогло нам мобилизовать все возможности и добиться результата», – сказала Наталья Рощина, отметив, что стать в числе лучших муниципалитету помогли также рекомендации региональных экспертов.

По мнению главы города Кимры Ирины Балковой, успеху на конкурсе сопутствовала качественная работа проектной команды и использование лоббистского опыта областного правительства.

«Благодарна губернатору Игорю Михайловичу Рудене и его команде за методическую и консультативную помощь при подготовке нашего проекта. Мы воспользовались опытом областной власти по продвижению интересов региона на федеральном уровне – и добились успеха. Теперь в Кимрах появится еще одно общественное пространство, благоустроенное по современным стандартам городской среды», – сказала Ирина Балковая.

Вместе с главами территорий убедительной победе Верхневолжья радуется Директор Центра развития экономики малых городов Павел Парамонов. Именно эта организация работала с муниципальными командами на этапе подготовки к всероссийскому конкурсу. Комментарий Павла Парамонова в соцсетях получился очень эмоциональным.

«Годовой марафон за призами для городов Тверской области сегодня закончился. Регион взял пять: Вышний Волочек, Кашин, Кимры, Ржев и Удомля. Огромная благодарность моим коллегам из Центра развития экономики малых городов. В первую очередь это их заслуга. Не меньшая благодарность главам и сотрудникам муниципалитетов, без них не выиграть. Низкий поклон проектным бюро, которые услышали жителей, поняли администрацию и были максимально профессиональны. Спасибо губернатору Тверской области, поверившему в нашу идею создать серьёзную команду для решения проблем, связанных с развитием тверских муниципальных образований. Наконец, спасибо федеральному экспертному совету, который принял это решение. Тверская область теперь получит около 300 млн рублей для развития. Я очень горд за нас. Будем работать», – написал Павел Парамонов.