Губернатор Игорь Руденя сообщил о расширении газификации и запуске новой модели пассажирских перевозок в Торжке и Торжокском районе

26 августа во время рабочей поездки в Торжок и Торжокский район Губернатор Игорь Руденя сообщил о планах по расширению газификации территории и внедрении новой транспортной модели, которая уже действует в Твери, Калининском районе и еще четырех агломерациях Верхневолжья.

«Самый главный вопрос – газификация области. Видим очень высокий запрос на бесплатное подключение к газу домовладений, которое реализуется по поручению Президента Владимира Путина. Поэтому решили в разы увеличить объемы газификации в Торжокском районе. Кроме того, по просьбам жителей принято решение о запуске автобусов «Транспорта Верхневолжья» на территории Торжокской агломерации», – отметил Игорь Руденя по итогам поездки.

Эти и другие темы, актуальные для развития муниципального образования, обсуждались на встрече Губернатора с общественностью Торжка и Торжокского района. В разговоре принял участие советник Президента РФ Владимир Васильев.

«Торжок является одним из ключевых исторических центров тверской земли. Это край с тысячелетней историей, огромным количеством памятников архитектуры, обладающий богатым культурным наследием, которое необходимо сохранить для будущих поколений. Помимо этого, главные направления работы в муниципалитете – ремонт дорог, развитие здравоохранения, образования», – подчеркнул Игорь Руденя.

Губернатор рассказал об итогах посещения станции скорой помощи в Торжке и решении о строительстве модульного здания для размещения службы. Кроме того, в 2022 году планируется построить новую детскую поликлинику. Также предусмотрена модернизация фельдшерско-акушерских пунктов района, принято решение о приобретении в 2022 году компьютерного томографа, новых машин скорой помощи.

Ключевое значение для Торжка, региона в целом имеет развитие промышленности. В число ведущих предприятий машиностроения Верхневолжья входит Торжокский вагонзавод. Сейчас ТорВЗ обеспечен заказами на несколько лет вперед.

Говоря о развитии образования, Игорь Руденя в первую очередь поблагодарил педагогов за активный отклик на проведение массовой вакцинации. Это позволит начать новый учебный год в регионе в очном формате.

Игорь Руденя отметил активность малого и среднего бизнеса территории, востребованность мер государственной поддержки среди предпринимателей. В сельском хозяйстве идет формирование документации в рамках программы развития сельских территорий. В том числе, это дополнительные возможности по строительству дорог. Глава региона призвал район включаться и в это направление.

«На недавнем партийном съезде глава государства поставил ряд задач. Одна из них – работа органов исполнительной власти должна быть построена таким образом, чтобы каждый житель увидел конкретные улучшения. В итоге собрано более двух миллионов предложений от граждан страны. Они сведены в программу, которая получила название «Народная». Наша задача – исполнить то, о чем просят люди, чтоб изменить в лучшую сторону жизнь каждого человека», – сказал Владимир Васильев.

Одна из реализованных партийных инициатив, поддержанных Президентом Владимиром Путиным и озвученных впервые на торжокской земле, – бесплатное доведение газа до домовладений.

В апреле в селе Грузины с ходом газификации домов ознакомились Игорь Руденя и врио замсекретаря Генерального Совета «Единой России» Дмитрий Кобылкин. Затем партия обратилась к Президенту с вопросом о разгрузке жителей при оплате «последней мили». Положительное решение глава государства озвучил в рамках ежегодного Послания Федеральному Собранию.

Сегодня жители села отметили активную работу регионального правительства по подключению домовладений, ремонт дороги к Грузинам, который проведен по поручению Игоря Рудени, а также озвучили новые просьбы. Требует расширения детский сад в Грузинах. Губернатор поддержал стремление жителей к развитию учреждения, отметив необходимость оперативной подготовки документации от муниципалитета.

Игорь Руденя также сообщил о планах ремонта в Торжокском районе дороги до Раменья. В 2022 году планируется привести это направление в нормативное состояние. Кроме того, по просьбам жителей поручено отремонтировать дорогу до Страшевичского сельского поселения.

Участники встречи также обсудили с Губернатором ремонт площадок для установки флагштоков у школ. Уже подготовлена проектно-сметная документация. Игорь Руденя поручил провести ремонты в ближайшее время.

На встрече поднимались темы обновления парка школьных автобусов, поддержки семей с детьми, многодетных родителей и другие актуальные вопросы.

Ключевые направления развития муниципалитетов Игорь Руденя обсудил на встрече с депутатами города и района. Это дальнейшая газификация территорий, повышение качества работы здравоохранения, создание условий для занятий спортом, транспортная доступность и ремонт дорог, социальная поддержка граждан, благоустройство и развитие туризма.

Пресс-служба Правительства Тверской области