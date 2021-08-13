В сентябре мобильные медицинские бригады посетят четыре района Тверской области

В Тверской области продолжаются выезды мобильных медицинских бригад в районы. Сегодня, 26 августа, медики из областного центра принимали взрослых пациентов в Бологое. На сентябрь запланированы выезды в четыре муниципалитета. Выезды формируются в соответствии с потребностями жителей.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, работа врачебных мобильных бригад позволяет повысить доступность квалифицированной медицинской помощи и диагностики заболеваний на местах.

7 сентября кардиолог и эндокринолог проведут осмотр жителей Торопецкого района. 16 сентября кардиолог и невролог будут работать в Осташковском городском округе.

23 сентября эндокринолог и оториноларинголог будут принимать пациентов в Кашинском городском округе. 30 сентября мобильная бригада врачей в составе кардиолога, невролога и офтальмолога выедет в Сандовский муниципальный округ.

В Тверской области действуют также детские мобильные бригады. 23 августа врачи детской областной клинической больницы оказывали консультативную медицинскую помощь детскому населению Оленинского, а 25 августа – Молоковского муниципальных округов. Ранее просьба организовать такой прием поступила из Молоковского округа к руководителю волонтерского центра «МыВместе» Юлии Сарановой. После передачи обращения на региональный уровень было принято решение о проведении выездного приема.

27 августа мобильная бригада врачей посетит Осташковский городской округ. Ортопед-травматолог, кардиолог и эндокринолог будут работать с 10:00 до 14:00 на базе Осташковской ЦРБ в помещении детской поликлиники.

Пресс-служба Правительства Тверской области