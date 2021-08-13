Пять городов Тверской области стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

Пять городов Тверской области признаны победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году. Грантовую поддержку в размере от 50 до 70 млн рублей на благоустройство в следующем году общественных пространств получат Вышний Волочек, Кашин, Кимры, Ржев и Удомля. Предусмотрено софинансирование из областного, местного бюджетов и из внебюджетных источников.

«В Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин назвал в числе приоритетов реализацию инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие территорий. Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды важен для малых городов, исторических поселений. Участие в нем позволяет сформировать современное пространство с учётом особенностей наших территорий», – считает Губернатор Игорь Руденя.

По мнению главы региона, одна из ключевых задач реализации проектов – сохранение уникальной историко-культурной среды городов Верхневолжья.

Ржев признан победителем в категории «Малые города от 50 тысяч до 100 тысяч человек». Там будет выполнено благоустройство парка Подпольщиков с частью набережной реки Волги между Старым и Новыми мостами.

В категории «Малые города от 20 тысяч до 50 тысяч человек» победа присуждена проектам трёх городов Верхневолжья: в Кимрах благоустроят пешеходную зону по улицам Кирова и Урицкого, в Вышнем Волочке – городской сад у Цнинского канала, в Удомле продолжат благоустройство парковой зоны по ул. Веницианова.

В категории «Малые города до 20 тысяч человек» средства предоставят Кашину, где в порядок приведут часть набережной реки Кашинка вдоль Конного проезда.

Тверская область участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с 2018 года. За это время федеральную поддержку

получили 10 проектов. Общественные пространства уже благоустроены в городах Торжок, Осташков, Старица, Удомля.

В 2020 году Верхневолжье стало одним из регионов-лидеров среди субъектов Российской Федерации по числу отобранных проектов в рамках конкурса: в этом году работы ведутся в шести городах.

В Калязине заявлено благоустройство набережной и спуска к колокольне Николаевского собора. В Осташкове - благоустраивают набережную, в Нелидово – площадь Ленина и улицу Горького, в Торопце идет реновация улицы Советской и территории Базарной площади, в Конаково – благоустройство городской набережной с максимальным сохранением природного ландшафта, в Бежецке – городского сада «Бежецкий верх».

Пресс-служба Правительства Тверской области