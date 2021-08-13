Лариса Зверькова: «Губернатор отметил работу педагогов в особых условиях пандемии коронавируса»

Директор средней школы № 53 города Твери Лариса Зверькова рассказала, как коллектив образовательного учреждения отреагировал на решение губернатора Игоря Рудени о единовременной выплате педагогическим работникам и сотрудникам.

«Услышала об этом решении из первых уст во время выступления губернатора на педагогической конференции. Инициатива приятно удивила и обрадовала наш коллектив. Педагоги возвращаются после длительного отпуска и, конечно, денежные средства всем нужны. Для нас важно и то, что глава региона отметил особые условия, в которых работали педагоги в прошлом учебном году, в период пандемии», – подчеркнула Лариса Зверькова.

Напомним, губернатор Игорь Руденя принял решение о единовременных региональных выплатах педагогам школ, колледжей и детских садов по 10 тыс. рублей, другим сотрудникам этих образовательных организаций – по 5 тыс. рублей. Об этом глава региона объявил 25 августа на Августовской педагогической конференции работников и руководителей образовательных учреждений Тверской области «Образование Верхневолжья: стратегия развития».

«Педагоги, как и врачи, работали в ковидный период, также несли свою вахту в напряженном режиме. В рамках подготовки к началу нового учебного года сегодня на первый план выходит и материально-техническое состояние нашей системы образования, но самое главное – это наши преподаватели», - сказал Игорь Руденя, поясняя свое решение.

Также губернатор вручил педагогам Верхневолжья государственные и региональные награды за добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования.