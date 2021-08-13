Наталья Кодина: «Финансовая поддержка воспитателей прибавляет энтузиазма в работе»

Заведующая детским садом №96 города Твери Наталья Кодина прокомментировала решение региональной власти о единовременной выплате педагогам школ, колледжей и детских садов, а также сотрудникам этих образовательных учреждений.

«Мы с радостью узнали о предстоящей выплате. Это прибавляет энтузиазма в работе. У многих наших педагогов и сотрудников есть дети дошкольного и школьного возраста, так что финансовая помощь очень актуальна, тем более в начале нового учебного года. Искренне благодарны губернатору за принятое решение», – сказала Наталья Кодина.

Напомним, губернатор Игорь Руденя принял решение о единовременных региональных выплатах педагогам школ, колледжей и детских садов по 10 тыс. рублей, другим сотрудникам этих образовательных организаций – по 5 тыс. рублей. Об этом глава региона объявил 25 августа на Августовской педагогической конференции работников и руководителей образовательных учреждений Тверской области «Образование Верхневолжья: стратегия развития».

«Педагоги, как и врачи, работали в ковидный период, также несли свою вахту в напряженном режиме. В рамках подготовки к началу нового учебного года сегодня на первый план выходит и материально-техническое состояние нашей системы образования, но самое главное – это наши преподаватели», – сказал Игорь Руденя, поясняя свое решение.

Также губернатор вручил педагогам Верхневолжья государственные и региональные награды за добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования.