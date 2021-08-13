Игорь Руденя отметил краеведческий проект, разработанный в Мирновской школе Торжокского района

26 августа во время рабочей поездки в Торжок и Торжокский район Губернатор Игорь Руденя и советник Президента РФ Владимир Васильев посетили Мирновскую среднюю общеобразовательную школу им. А.А. Воскресенского. 1 сентября школа распахнёт свои двери для 263 школьников, в том числе для 23 первоклассников.

В школе Игорю Руденя и Владимиру Васильеву был представлен проект, одним из разработчиков которого стала учитель Мирновской СОШ Кристина Козьякова, - настольная игра для младших школьников «Путешествие по Тверскому краю». С её помощью дети в увлекательной игровой форме могут узнать о природе, городах, достопримечательностях и выдающихся жителях Верхневолжья. Сейчас готовится к выпуску первый тираж игры.

Глава региона отметил уникальность проекта и подчеркнул, что такие игры должны использоваться на уроках краеведения и во внеурочной деятельности в каждой школе Верхневолжья.

В образовательном учреждении активно внедряются современные образовательные технологии.

В 2020 году в Мирновской школе в рамках национального проекта «Образование» был открыт Центр цифрового и гуманитарного образования «Точка роста». Реализация проекта по созданию «Точек роста» направлена на повышение качества дополнительного образования, развитие творческих способностей учеников. До 2024 года в школах Тверской области будет создано 300 таких центров.

Кроме того, в Мирновской школе действует центр прототипирования и программирования - малый спутник детского технопарка «Кванториум». При областной поддержке для образовательного учреждения было приобретено современное оборудование – 3D принтеры, компьютеры, а также мебель и необходимая для учебы техника.

«Тот факт, что в нашей школе появились два таких чудесных кабинета, говорит о том, что наши дети могут идти в ногу со временем, участвовать в различных конкурсах», - рассказала директор школы Клавдия Стрединина, которая накануне на Августовской педагогической конференции была отмечена Благодарностью Президента РФ.

По итогам посещения образовательного учреждения Игорь Руденя дал ряд поручений, касающихся улучшения материально-технической базы школы. В частности, по оснащению спортивного зала тренажёрами, обновлению волейбольной площадки, оснащению уголка безопасности дорожного движения.

Пресс-служба Правительства Тверской области