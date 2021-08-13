Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 26 августа 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 209 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 52 040 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 484 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 362 080 человек, за последние сутки – 1536 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 970 336, в том числе за последние сутки их проведено 3137.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 59 674 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 518 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 20 316

Конаковский район 4559

Ржев 3260

Вышневолоцкий городской округ 2698

Калининский район 2606

Кимры 2155

Торжок 2014

Кашинский городской округ 1581

Калязинский район 1314

Бежецкий район 1287

Старицкий район 1277

Бологовский район 1263

Осташковский городской округ 1250

Лихославльский район 1099

Нелидовский городской округ 1100

Максатихинский район 859

Торопецкий район 853

Западнодвинский муниципальный округ 820

Весьегонский муниципальный округ 811

Оленинский муниципальный округ 698

Торжокский район 641

Рамешковский район 612

Кувшиновский район 606

Андреапольский муниципальный округ 585

Зубцовский район 538

Спировский район 487

Ржевский район 476

Кимрский район 420

Селижаровский муниципальный округ 430

Сонковский район 409

ЗАТО Озёрный 375

Кесовогорский район 356

Краснохолмский муниципальный округ 307

Бельский район 292

Фировский район 290

Сандовский муниципальный округ 250

Пеновский муниципальный округ 212

Лесной муниципальный округ 200

Молоковский район 177

Жарковский район 158

Удомельский городской округ 33

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области