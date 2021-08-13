Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 26 августа 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 209 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 52 040 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 484 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 362 080 человек, за последние сутки – 1536 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 970 336, в том числе за последние сутки их проведено 3137.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 59 674 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 518 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 20 316
Конаковский район 4559
Ржев 3260
Вышневолоцкий городской округ 2698
Калининский район 2606
Кимры 2155
Торжок 2014
Кашинский городской округ 1581
Калязинский район 1314
Бежецкий район 1287
Старицкий район 1277
Бологовский район 1263
Осташковский городской округ 1250
Лихославльский район 1099
Нелидовский городской округ 1100
Максатихинский район 859
Торопецкий район 853
Западнодвинский муниципальный округ 820
Весьегонский муниципальный округ 811
Оленинский муниципальный округ 698
Торжокский район 641
Рамешковский район 612
Кувшиновский район 606
Андреапольский муниципальный округ 585
Зубцовский район 538
Спировский район 487
Ржевский район 476
Кимрский район 420
Селижаровский муниципальный округ 430
Сонковский район 409
ЗАТО Озёрный 375
Кесовогорский район 356
Краснохолмский муниципальный округ 307
Бельский район 292
Фировский район 290
Сандовский муниципальный округ 250
Пеновский муниципальный округ 212
Лесной муниципальный округ 200
Молоковский район 177
Жарковский район 158
Удомельский городской округ 33
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области