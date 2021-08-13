Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире ответит на вопросы жителей Тверской области

26 августа в 21.00 на телеканале «Россия 24» Тверь состоится прямой эфир с участием Губернатора Игоря Рудени. Глава региона ответит на обращения жителей Тверской области по волнующим их вопросам.

Какая ситуация сложилась на рынке труда в регионе и как будет развиваться служба занятости? Как будет реализовываться в Верхневолжье программа по переселению жителей из аварийного фонда? Что делается в преддверии 1 сентября для защиты здоровья детей в школах? Когда начнет работу новый областной ЗАГС в Твери?

Планируется, что ответы на эти и другие актуальные вопросы прозвучат в прямом эфире.

Прямой эфир с участием Игоря Рудени можно будет посмотреть в сети Интернет по ссылке https://youtu.be/0jQQ0tl0_bk и на сайте «Вести-Тверь».

Пресс-служба Правительства Тверской области