В Твери на SMM-конференции бизнесу расскажут о продвижении своих продуктов в социальных сетях

26 августа тверской Центр «Мой бизнес» проводит конференцию по ведению социальных сетей. Мероприятие стартует в 14:00 на площадке парка у реки Тьмака. В нем примут участие эксперты в сфере SMM.

«Центр «Мой бизнес» – это современный стандарт ведения бизнеса и обучения предпринимателей, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Тверская область на одной площадке объединила все институты, инструменты поддержки и развития предпринимательства».

Участники SMM-конференции научатся формировать контент, записывать подкасты, узнают о способах продвижения своего продукта. Предпринимателям расскажут о том, как в социальных сетях представить свою продукцию и расширить клиентскую базу.

«Подкасты – идеальный инструмент для повышения узнаваемости бренда и работы с молодой, активной аудиторией. Важно, чтобы и в регионах появились интересные подкасты, потому что это положительно повлияет на весь рынок»,– отмечает главный редактор единственного медиа о подкастах Podcasts.ru, лектор ВШЭ, «Нетологии» и курсов подкастинга «ТОЛК» Эдуард Царионов.

Участники конференции также смогут проверить свои предпринимательские способности, найти бизнес-партнеров. Кроме того, запланированы интерактивы с призовым фондом.

Участие в конференции бесплатное, но необходимо зарегистрироваться по ссылке https://mybusiness69.ru/events/2710/

Пресс-служба Правительства Тверской области