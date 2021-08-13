По Тверской области пройдёт уникальная историческая реконструкция конного похода Александра Невского

В год 800-летия святого благоверного великого князя Александра Невского впервые будет проведена полная реконструкция конного военного похода знаменитого полководца. В современной России аналогов проекту «Александрова дорога» нет. 25 конных дружинников пройдут по территориям Ярославской, Московской, Тверской, Новгородской и Псковской областей.

«История Верхневолжья неразрывно связана с именем святого благоверного князя Александра Невского. Он был родственником нашего святого князя Михаила Ярославича Тверского. Мы всегда говорим о важности преемственности: каждое новое поколение должно сохранить и приумножить то, что сделали для родного края предшественники. Жизнь и служение Александра Невского является для нас примером», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В каждом регионе состоится фестивальная программа, посвященная 800-летию святого благоверного князя Александра Невского –театрализованная встреча дружины князя и этнографические культурно-просветительские фестивали «800 лет славных побед». Фестивали позволят жителям и туристам городов-участников проекта стать не просто зрителями, но и непосредственными участниками событий.

Конный поход стартовал 21 августа от места рождения князя – города Переславля-Залесского Ярославской области. 22 августа дружина пришла в город Дмитров Московской области.

Следующей точкой станет город Торжок Тверской области. Дружинников будут встречать 28 августа в Новоторжском Кремле Всероссийского историко-этнографического музея.

29 августа дружина выйдет в сторону города Изборска Псковской области. По пути следования пройдут фестивали «800 лет славных побед» - 4 сентября в национальном парке «Валдайский», 10 и 11 сентября – в Великом Новгороде. Торжественное закрытие исторической реконструкции пройдёт в Изборске 12 сентября в День памяти Святого благоверного князя Александра Невского.



Пресс-служба Правительства Тверской области