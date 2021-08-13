Фермеры Тверской области в 2021 году получат «Агростартапы» на развитие хозяйств

25 августа на заседании Правительства Тверской области под председательством Губернатора Игоря Рудени обсуждались вопросы поддержки фермеров и развития сельхозкооперации в Верхневолжье. В частности, речь шла о предоставлении грантов «Агростартап».

«Нужно наращивать поддержку села, а также улучшать инфраструктуру сельских территорий. Это необходимо, чтобы село развивалось, чтобы люди оставались здесь жить и работать», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Предоставление грантов «Агростартап» предусмотрено в размере до 6 млн рублей. Приоритетное направление, по которому можно получить максимальную сумму, - разведение крупного рогатого скота мясного или молочного направлений.

Средства могут быть направлены на приобретение, ремонт, строительство производственных и складских помещений, необходимых для переработки и хранения продукции, а также на приобретение участков, сельскохозяйственной техники и животных.

Получателями гранта могут стать крестьянские и фермерские хозяйства (КФХ), индивидуальные предприниматели и физические лица при условии регистрации КФХ в течение 30 дней после получения поддержки.

Если размер гранта составляет от 2 млн рублей, необходимо создать не менее 2 новых рабочих мест, если менее 2 млн рублей – одного места. При этом в течение пяти лет после получения поддержки предприниматель обязан сохранить все рабочие места.

В 2021 году планируется выдать не менее 12 «Агростартапов». Такая поддержка будет оказываться и в 2022-2023 годах.

Также на заседании принято решение о введении в Тверской области новых направлений поддержки сельского хозяйства. Так, в регионе будут возмещать часть прямых понесенных затрат на создание льноперерабатывающих предприятий, селекционно-генетических центров в птицеводстве, овцеводческих комплексов мясного направления, хранилищ для плодов, ягод, овощей и картофеля.

Пресс-служба Правительства Тверской области