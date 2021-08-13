Тверская область вошла в ТОП-10 медиарейтинга за июль в контексте «майского указа» Владимира Путина

Тверская область в июле заняла 8-е место в рейтинге регионов России по упоминаемости в СМИ в контексте «майского указа» Президента Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия».

В июле, в разгар кампании по ремонту дорог, СМИ часто сообщали о ходе реализации в Тверской области национального проекта «Безопасные качественные дороги». Месяц начался с инспекционной поездки губернатора Игоря Рудени по городу Твери. Глава региона проинспектировал работы, которые ведутся по нацпроекту на Волоколамском проспекте, улице Зинаиды Коноплянниковой и Комсомольском проспекте.

СМИ также сообщали о том, что ремонт автодороги Осташков–Селижарово – Ржев завершен на три месяца раньше запланированного срока. Работы выполнены также по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Трасса стала первым сданным региональным объектом в Верхневолжье в 2021 году, а всего по нацпроекту в текущем сезоне в эксплуатацию введут 259 км региональных трасс.

Ход реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» также стал одной из тем обсуждения на двусторонней встрече председателя Правительства РФ Михаила Мишустина и губернатора Игоря Рудени, которая состоялась в Твери 13 июля.

Во время рабочей поездки в Ржев 29 июля губернатор Игорь Руденя провел совещание по реализации в Тверской области федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология». Перед обсуждением глава региона вместе с советником Президента РФ Владимиром Васильевым осмотрел Ржевский водозабор. Здесь проведены первые работы по модернизации: на объекте установлены новые современные фильтры для повышения качества воды в городе. Жители Ржева ждали решения этого вопроса долгие годы. Полная реконструкция водозаборных сооружений «Ржев-1» и «Ржев-2», включая систему подготовки питьевой воды в городе, будет завершена в 2022 году.

Также в июле на заседании Правительства Тверской области рассмотрено исполнение национального проекта «Производительность труда» на период до 2024 года. К его реализации Верхневолжье приступило в этом году наряду с 8 субъектами страны. По словам губернатора Игоря Рудени, планируется, что предприятия региона примут участие во внедрении новых производственных стандартов и технологий и смогут обеспечить стабильный рост производительности труда.

Еще одна новость июля – Тверская областная библиотека им. А.М. Горького прошла конкурсный отбор и стала участником федерального проекта «Цифровая культура», входящего в состав национального проекта «Культура». В рамках проекта оцифровываются рукописные книги и печатные издания в случае выявления их выдающейся духовной, материальной ценности, особого исторического, научного, культурного значения. В 2021 году из фондов библиотеки будет оцифровано 60 уникальных документов.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 66 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания.