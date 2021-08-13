В Тверской области запускается пилотный проект по оказанию услуг МФЦ на дому

Вопросы развития в регионе сети многофункциональных центров по оказанию государственных и муниципальных услуг обсуждался на заседании Правительства Тверской области, которое 25 августа провел Губернатор Игорь Руденя. В частности, принято решение об организации оказания услуг МФЦ на дому.

«Мы проведем эксперимент в Твери, Калининском районе и Андреапольском округе и в ближайшее время определим еще несколько муниципалитетов, где будет действовать выездное обслуживание. Прежде всего, такая услуга направлена на граждан, которые не могут сами приехать в МФЦ», – отметил Игорь Руденя.

В Твери и Калининском районе выездное обслуживание начнет действовать с 1 октября этого года, в Андреапольском муниципальном округе – до конца 2021-го. Бесплатно вызвать сотрудников МФЦ на дом смогут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды I или II группы, жители, достигшие 80-летнего возраста и не имеющие возможности самостоятельно обратиться в МФЦ.

Подать запрос на приезд специалистов можно лично, по телефону или на официальном сайте. Необходимо указать место, дату и время вызова, а также перечень услуг, которые будут оказаны на дому.

Для граждан, которые не входят в льготные категории, предоставление услуги на дому будет платным.

Также на заседании утвержден стандарт обслуживания заявителей в МФЦ региона, который будет обязательным для всех работников филиалов центров. На основании данного документа будет разработан и утвержден кодекс профессиональной этики и служебного поведения «Букварь сотрудника МФЦ».

Стандартом устанавливается порядок предоставления услуг, права заявителей при обращении в МФЦ, основания для отказа в обслуживании, привила информирования и консультирования заявителей, а также требования к обслуживанию.

Благодаря внедрению стандарта предполагается сокращение времени обслуживания и увеличение количества предоставленных услуг, упрощение процедуры обучения сотрудников.

Пресс-служба Правительства Тверской области