Первый этап углублённой диспансеризации жители Тверской области смогут пройти в поликлиниках, за которыми закреплены

25 августа Губернатор Игорь Руденя провёл заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Рассмотрены предложения об ускорении темпов углублённой диспансеризации жителей региона, перенёсших коронавирусную инфекцию.

На важность этой работы обратил внимание Президент РФ Владимир Путин во время выступления на XX Cъезде партии «Единая Россия», который прошёл в Москве 24 августа.

Расширенная диспансеризация даст возможность оценить последствия болезни, при необходимости разработать индивидуальные реабилитационные мероприятия.

Игорь Руденя подчеркнул: проведение диспансеризации должно быть организовано таким образом, чтобы все граждане, перенёсшие инфекцию в тяжёлой форме, могли пройти первый этап медицинского обследования в кратчайшие сроки. Для этого должны быть созданы условия в учреждениях здравоохранения, отработаны механизмы записи.

Объем обследований будет определяться в соответствии с возрастом пациента, тяжестью перенесенной коронавирусной инфекции, сопутствующими заболеваниями.

В Тверской области диспансеризация жителей будет проводиться по месту прикрепления к медицинской организации. Пациенты старше 65 лет могут быть доставлены в учреждение здравоохранения в рамках социальной поддержки.

На первом этапе углублённой диспансеризации предполагается проведение ряда исследований, включая сатурацию, спирометрию, рентгенографию органов грудной клетки и другие.

В случае выявления патологии пациенту будет проведена дополнительная диагностика: либо обследование и лечение вне рамок диспансеризации, либо же второй этап углублённой диспансеризации. Он включает в себя проведение эхокардиографии, компьютерной томографии лёгких, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Сейчас реабилитация проводится в Областном реабилитационном центре и клинике имени Аваева. С пациентами работают врачи, инструкторы по лечебной физкультуре, психологи и физиотерапевты. Они учат человека, перенёсшего тяжелый недуг, правильно дышать, двигаться, делать специальные упражнения для укрепления сердечно-сосудистой и дыхательной систем. С теми, кто пережил реанимацию и был на ИВЛ, дополнительно работает логопед, который помогает восстановить навыки самостоятельного дыхания.

Одной из самых действенных мер против распространения коронавирусной инфекции по-прежнему остается вакцинация. На данный момент в Верхневолжье привито 360 544 человека. Запас вакцины в регионе составляет более 109 тысяч комплектов. Ее количество постоянно пополняется.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области: https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Без предварительной записи в Твери вакцинироваться можно в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим», а также в Тверском цирке.

В случае проявления признаков вирусного заболевания необходимо обращаться в центры амбулаторной помощи. На территории региона действует 12 таких центров. ЦАПы оказывают медицинскую помощь по записи. Записаться на прием можно с 8:00 до 19:00 по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «122», через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, в исключительных случаях – при очном обращении в регистратуру центра.

Пресс-служба Правительства Тверской области