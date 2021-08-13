Римма Золотарева: «Дети войны направили предложения в народную программу»

Председатель Тверской городской общественной организации «Дети войны» Римма Золотарева считает, что народная программа «Единой России», утвержденная 24 августа на втором этапе XX съезда партии, станет важным документом, по которому руководители всех уровней власти будут сверять свои планы и решения.

«Представители нашей организации тоже направили свои предложения в народную программу. Мы хотели бы, чтобы дети войны дополнительно к региональной получали больше поддержки на федеральном уровне в особенности одиноко проживающие пожилые люди. Мы видим, что Президент заботится о старшем поколении. Принято решение о единовременной выплате всем пенсионерам. Убеждена, что и в народной программе старшему поколению будет уделено особое внимание, и с этим важным документом будут сверять свои планы и решения руководители всех уровней власти», – отметила Римма Золотарева.

Напомним, 24 августа в Москве состоялся второй этап XX съезда партии «Единая Россия», на котором была утверждена народная программа партии. Как отметил в своем выступлении Президент Владимир Путин, соавторами программы стали жители практически всех регионов страны. Свои предложения направили и более 15 тысяч жителей Тверской области. Губернатор Игорь Руденя, принявший участие в съезде, обозначил ключевые инициативы, проступившие от социально активных граждан Верхневолжья

«Это, прежде всего, помощь многодетным семьям, старшему поколению, развитие первичного звена здравоохранения, программа газификации, особенно в сельской местности. Она выполняется по поручению Президента Российской Федерации и вызвала большой интерес, особенно с учётом инициативы партии «Единая Россия» по бесплатному подключению домовладений. Для нас это новая возможность для развития самой большой территории в Центральном федеральном округе», – сказал Игорь Руденя.

В СМИ сообщалось, что по этим и другим направлениям народной программы Тверское региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с органами государственной власти и местного самоуправления, деловым сообществом и общественностью разрабатывает перечень мероприятий для реализации положений программы.