В город Кимры поставлено 30 новых современных контейнеров для сбора мусора

В Тверской области продолжается формирование современной инфраструктуры для сбора и утилизации твердых коммунальных отходов. 25 августа в город Кимры прибыли 30 новых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, которые установят в жилом секторе.

Объем каждой из мобильных емкостей, изготовленных из термостойкого зеленого пластика, составляет 1,1 куб. м. Все они имеют крышки и приспособлены, в том числе, для механизированной выгрузки отходов.

«Установка современных контейнеров для сбора ТКО поспособствует тому, что в нашем городе станет чище», – отметил депутат Кимрской городской Думы Владимир Шпагин.

«Преимущества у зеленых пластиковых контейнеров, которые сегодня прибыли в Кимры, можно рассматривать и с точки зрения благоустройства. Оборудование не только функциональное, но еще и эстетичное», – прокомментировал событие член молодежного Совета Кимрского района Валентин Горячов.

Всего в 2021 году для муниципальных образований закупается более 3,5 тыс. новых контейнеров. 23 августа первая партия 8-кубовых бункеров была доставлена в Бежецкий район. Еженедельно партии емкостей для сбора мусора поставляются в районы Верхневолжья.

Решением Губернатора Игоря Рудени в Тверской области объявлен запрет на ввоз мусора на территорию Верхневолжья. Это будет закреплено в региональном законодательстве, что позволит эффективно контролировать транспортировку отходов. Соответствующий законопроект разработан по инициативе главы региона совместно с экологами.

Особый акцент в документе сделан на утилизации строительных отходов. В соответствии с законопроектом транспорт, который перевозит строительный мусор на территории региона, должен быть оборудован системой ГЛОНАСС. А все контракты на строительство должны сопровождаться договорами на вывоз и утилизацию строительных отходов. Контролировать соблюдение установленных правил поможет информационная система «Кадастр отходов».

До 1 млн рублей также будет увеличен штраф за невыполнение этих требований.

Пресс-служба Правительства Тверской области