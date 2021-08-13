Инна Мейстер: «В Тверской области региональная власть развивает федеральные инициативы в социальной сфере»

Директор Тверского лицея Инна Мейстер прокомментировала решение губернатора Игоря Рудени о единовременной выплате педагогическим работникам, о котором глава региона объявил на Августовской педагогической конференции работников и руководителей образовательных учреждений Тверской области «Образование Верхневолжья: стратегия развития».

«Я была на конференции и видела реакцию своих коллег, когда губернатор Игорь Михайлович Руденя сообщил эту новость. Все были очень обрадованы. Заканчивается период отпусков, и дополнительная выплата педагогам, конечно, будет очень кстати. Отмечу, что буквально вчера Президент объявил о единовременной выплате пенсионерам. В начале августа аналогичную выплату получили родители школьников. Важно, что областная власть, губернатор Игорь Руденя развивает федеральные инициативы в социальной сфере, дополняя их региональными мерами», – считает Инна Мейстер.

Напомним, губернатор Игорь Руденя принял решение о единовременных региональных выплатах педагогам школ, колледжей и детских садов по 10 тыс. рублей, другим сотрудникам этих образовательных организаций – по 5 тыс. рублей. Об этом глава региона объявил 25 августа на Августовской педагогической конференции работников и руководителей образовательных учреждений Тверской области «Образование Верхневолжья: стратегия развития».

«Педагоги, как и врачи, работали в ковидный период, также несли свою вахту в напряженном режиме. В рамках подготовки к началу нового учебного года сегодня на первый план выходит и материально-техническое состояние нашей системы образования, но самое главное – это наши преподаватели», - сказал Игорь Руденя, поясняя решение.

Также губернатор вручил педагогам Верхневолжья государственные и региональные награды за добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования.