Готовность региона к новому отопительному сезону обсудили на заседании Правительства Тверской области

Ход подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Тверской области к отопительному периоду 2021-2022 годов рассмотрен 25 августа на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Открывая заседание, глава региона сообщил, что в Тверской области принято решение о единовременных региональных выплатах педагогам школ, колледжей и детских садов по 10 тыс. рублей, другим сотрудникам этих образовательных организаций – по 5 тыс. рублей.

«Педагоги, как и врачи, работали в ковидный период, также несли свою вахту в напряженном режиме. В рамках подготовки к началу нового учебного года сегодня на первый план выходит и материально-техническое состояние нашей системы образования, но самое главное – это наши преподаватели», - сказал Губернатор.

Возвращаясь к основной теме заседания, Игорь Руденя поставил задачу принять все необходимые меры для обеспечения полной готовности объектов теплоэнергетики, своевременной подачи тепла в жилые дома и учреждения социальной сферы.

«Необходимо существенно усилить работу по созданию запасов топлива, взаимодействие с компаниями, управляющими многоквартирными домами, ускорить работы по опрессовке, замене основных каналов теплоснабжения в городах. Важно завершить своевременную сдачу объектов строительства и капитального ремонта в системе теплоснабжения. И, конечно, особо обратить внимание на подготовку специалистов, которые будут осуществлять эксплуатацию жилищно-коммунальной инфраструктуры в отопительный период», - обозначил Игорь Руденя.

К началу нового отопительного сезона 2021-2022 годов в Верхневолжье в общей сложности будет подготовлено 834 котельные, свыше 1900 км тепловых сетей, более 6000 км водопроводных сетей, 2500 км – сетей водоотведения, а также более 60 тыс. км электросетей.

В 2021 году выполнена реконструкция системы теплоснабжения села Городня Конаковского района – построена и введена в эксплуатацию котельная мощностью 4,6 Гкал/ч. Завершается строительство ещё двух новых объектов теплоэнергетического комплекса – газовой котельной мощностью 13 МВт в городе Бологое и блочно-модульной газовой котельной с теплотрассой в посёлке Спирово.

В текущем году по региональной программе капитального ремонта объектов теплоснабжения в план работ включено 22 объекта в 16 муниципалитетах. Полностью работы выполнены на 12 объектах. Так завершён капитальный ремонт котельных в посёлке 1-е мая Конаковского района и деревне Ивановское в Удомельском городском округе. Заменено оборудование котельных в городе Старица по улице Захарова и деревне Ново-Ямская Старицкого района. Капитальный ремонт участков теплотрасс выполнен в Андреаполе (ул. Кленовая), Белом (ул. Правды), Кашине (ул. Комсомольская, ул.Чистопрудная) и Селижарово (ул. Льнозаводская), тепловых сетей – в Оленино (ул.Кузьмина), Кесовой Горе (ул.Почтовая, ул.Красная Горка, ул. Старовокзальная), Твери (ул. Ерофеева, пр-д Швейников). На других объектах работы продолжаются.

В Тверской области создан областной резерв материально-технических ресурсов для устранения нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства, включая дизельные электростанции, насосное оборудование, мобильные котельные и другое.

К зиме 2021-2022 годов ведётся подготовка свыше 11500 многоквартирных домов. По состоянию на сегодняшний день готовность фонда составляет 77,3%, проводится оформление паспортов готовности.

Основные работы по подготовке муниципальных образований к отопительному сезону должны быть завершены к 15 сентября, включая проверку технического состояния котельных и теплотрасс, гидравлические испытания.

Пресс-служба Правительства Тверской области