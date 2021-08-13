Мобильная станция переливания крови будет работать в городах Тверской области

В Тверской области стартовала специальная акция по сдаче крови – в муниципалитетах региона начала работу мобильная станция переливания крови, которая побывает в пяти городах. Первой точкой стали Кимры. Туда станция прибыла 24 августа и продолжит работу сегодня. В первый день кровь сдали 40 кимряков.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, проведение подобных акций способствует формированию активной гражданской позиции у молодого поколения, позволяет привлечь в ряды доноров еще больше неравнодушных людей.

В период пандемии коронавирусной инфекции резко возросла потребность в донорской крови. Потенциальный донор не может сдавать кровь между первой и второй прививкой от COVID-19, а также на протяжении месяца после получения второго компонента вакцины. Поэтому сейчас, как отмечают специалисты, очень важно привлечь к сдаче крови как можно больше людей.

30 и 31 августа мобильная станция переливания крови будет работать в Торжке, 2 сентября – в Кувшиново, 7 и 8 сентября – в Бежецке, 14 и 15 сентября - в Конаково.

В тверском регионе донорское движение активно набирает обороты благодаря поддержке тверских волонтеров. Пятнадцать лет назад по инициативе руководителя волонтёрского центра «МыВместе» Юлии Сарановой, которая в то время возглавляла студенческий актив Тверского государственного университета, был запущен проект «Подари каплю надежды». Студентам предлагалось стать донорами и тем самым спасти чью-то жизнь. За это время участниками проекта стали более 10 тысяч человек. Акция «Подари каплю надежды» реализуется в Верхневолжье и сегодня.

Как призналась Юлия Саранова, сама она уже двадцать раз сдавала кровь и призывает всех неравнодушных граждан подключиться к этой акции.

«Тем самым мы помогаем нашим врачам и спасаем человеческие жизни. Это особенно важно сегодня, когда нас всех объединила борьба с пандемией», - отметила Юлия Саранова.

В Тверской области обладатели почетных знаков «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР» получают денежную выплату. Она осуществляется один раз в год и предоставляется независимо от получения гражданами других мер социальной поддержки.

Пресс-служба Правительства Тверской области