На всех выборах в Тверской области будут работать добровольцы волонтерского проекта «Выборы доступны всем»

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17,18 и 19 сентября 2021 года на выборах депутатов Государственной Думы России, Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания седьмого созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований на территории 38 муниципальных образований (районов, городских округов) уже в восьмой раз будет реализован волонтерский проект «Выборы доступны всем».
Инициатором оказания помощи маломобильным избирателям, людям преклонного возраста и гражданам с ограниченными возможностями здоровья на избирательных участках в дни голосования выступает избирательная комиссия Тверской области совместно с региональным Комитетом по делам молодежи.
Проект «Выборы доступны всем», впервые стартовавший в 2016 году, поддерживается всеми участниками избирательного процесса; в этом году он будет реализован уже в восьмой раз.
Добровольцы будут оказывать помощь избирателям на 247 избирательных участках, расположенных на территории 38 муниципальных округов, районов и городских округов, а также во всех 4 районах областного центра.
Волонтеры на избирательных участках традиционно будут экипированы в узнаваемые накидки с логотипом избирательной комиссии Тверской области и надписью «ВОЛОНТЕР».
Пресс-служба избирательной комиссии