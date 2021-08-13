Тверская область в очередной раз примет топовые соревнования по аквабайку

С 26 по 30 августа в Тверской области в акватории Верхней Волги пройдет первый этап Чемпионата России в классе аквабайк и новых дисциплинах водно-моторного спорта - гидрофлайт и мотосерф. Также состоятся Всероссийские соревнования среди детей в классах аквабайк-фристайл и аквабайк-скидивижн GP3.

Тверская область много лет подряд принимает главные соревнования водно-моторного спорта. Правительство региона оказывает всестороннюю поддержку проведению мероприятия. Место проведения состязаний – акватория Верхней Волги вблизи event-отеля Конаково Ривер Клаб.

«Чемпионат России по аквабайку, в котором участвуют спортсмены с мировыми именами, привлекает большое количество зрителей. Наш регион, в котором находится огромное количество рек и озер и который имеет самую современную и комфортную дорожно-транспортную инфраструктуру, удобную для приезда спортсменов со всей страны, имеет полное право претендовать на статус одного из самых современных центров развития водно-моторного спорта», – считает Губернатор Игорь Руденя.

С каждым годом титульные соревнования в новых дисциплинах водно-моторного спорта собирают все больше участников. В этом году организаторы ожидают приезд 150 спортсменов из 15 регионов страны. На соревнованиях будет разыграно 30 комплектов медалей и кубков.

В аквабайке соревнования состоятся в трех дисциплинах: «кольцевые гонки» (гонки с общим стартом), «слалом» (заезд на время с участием двух спортсменов) и «фристайл» (демонстрация трюков). В заездах участвуют два типа аквабайка: Runabout – сидячий водный мотоцикл и Skidivision – водный мотоцикл без сиденья.

Официальные соревнования по гидрофлайту и мотосерфу в России проводятся второй год. В прошлом году Россия стала первой в мире среди 58 стран-членов Международного водно-моторного союза, кто провел официальный национальный Чемпионат в гидрофлайте.

В классе гидрофлайт в соревнованиях планируют принять участие 20 спортсменов - вдвое больше, чем в прошлом, премьерном, году.

Мотосерф – это моторизированная доска для серфинга с водометным приводом. Соревнования в этом классе пройдут в дисциплине «кольцевые гонки».

Во Всероссийских детских соревнованиях по аквабайку призовые места разыграют среди юных гонщиков трех возрастных групп: 8-9 лет, 10-12 лет и 13-14 лет в двух классах: фристайл и скидивижн кольцевые гонки.

«Официальные детские соревнования во фристайле в рамках программы Всероссийских соревнований проводим впервые. Такие шаги добавляют ценности нашему спорту, мотивируют юное поколение вести здоровый образ жизни и расти в здоровой среде. Кроме того, как показывает практика, часто именно спортсмены, занимающиеся водно-моторным спортом с ранних лет, показывают выдающиеся результаты уже во взрослых соревнованиях», - рассказал Михаил Ершов, президент Федерации водно-моторного спорта России.

Соревнования пройдут с учетом всех требований Роспотребнадзора и Министерства спорта РФ в условиях текущей эпидемиологической обстановки.

Пресс-служба Правительства Тверской области