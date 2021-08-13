Губернатор Игорь Руденя принял участие в XX Съезде партии «Единая Россия»

24 августа Губернатор Игорь Руденя, секретарь Тверского регионального отделения партии «Единая Россия» в составе делегации Тверской области принял участие во втором этапе XX Съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия», который состоялся в Москве. На пленарном заседании Съезда выступил Президент России Владимир Путин, председатель партии, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Была представлена предвыборная программа Всероссийской политической партии «Единая России» на выборах депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва.

«Все прошедшие недели вы активно работали в регионах, в муниципалитетах, на местах, говорили с избирателями, - обратился к участникам Съезда Владимир Путин. - Только так можно услышать людей, понять их проблемы, заботы и включить предложения, инициативы граждан в предвыборную программу партии. Жители практически всех регионов страны стали настоящими соавторами партийной программы «Единой России», и поэтому саму программу, безусловно, можно назвать народной. Второй этап съезда призван не просто принять эту программу. По сути, «Единая Россия» берёт на себя политическое, моральное обязательство – добиться реализации заявленных планов. Это большая, если не сказать огромная ответственность».

Губернатор Игорь Руденя отметил, что обсуждение программы партии вызвало большой интерес у жителей Верхневолжья. Региональный исполком «Единой России» получил более 15 тысяч предложений жителей. Глава региона обозначил ключевые инициативы жителей Тверской области, которые вошли в народную программу партии.

«Это, прежде всего, помощь многодетным семьям, старшему поколению, развитие первичного звена здравоохранения, программа газификации, особенно в сельской местности. Она выполняется по поручению Президента Российской Федерации и вызвала большой интерес, особенно с учётом инициативы партии «Единая Россия» по бесплатному подключению домовладений. Для нас это новая возможность для развития самой большой территории в Центральном федеральном округе», – сказал Игорь Руденя.

Глава государства подчеркнул: программа «Единой России» построена вокруг человека, обеспечения его благополучия, повышения качества жизни. Одна из приоритетных задач, как отметил Владимир Путин, забота о людях старшего поколения, дальнейшее выстраивание системы мер государственной поддержки семей с детьми.

«Крепкая благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо и больше детей – должна быть образом будущего России», - сказал Президент.

В числе обозначенных главой государства задач – оказание помощи гражданам, потерявшим работу, поддержка молодёжной занятости и занятости людей с ограниченными возможностями здоровья, повышение уровня доходов людей, создание новых рабочих мест, поддержка предпринимательства, комплексное развитие сельских территорий, включая создание современной инфраструктуры, комфортного жилья, реализация программ по газификации. Одним из флагманов отечественной экономики Владимир Путин назвал сельское хозяйство.

«Полностью поддерживаю настрой партии больше внимания уделить поддержке фермеров, малого бизнеса на селе, включая развитие ярмарок и точек нестандартной торговли во всех регионах России, где фермеры могут напрямую без посредников продавать свою продукцию. Реализация этих мер окажет влияние на снижение цен на продукты питания», - отметил Владимир Путин.

По этим и другим направлениям народной программы Тверское региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с органами государственной власти и местного самоуправления, деловым сообществом и общественностью разрабатывает перечень мероприятий для реализации положений программы.

Советник Президента РФ Владимир Васильев обратил особое внимание на то, что народная программа партии учитывает повседневные потребности людей и становится действительно общенародной.

«Спектр предложений в Тверской области был самым разнообразным: от установки детской площадки и лавочки около подъезда до ремонта участка автодороги регионального значения и газификации конкретной деревни. Например, жители поселка Заволжский предложили скорректировать маршрут общественного транспорта, чтобы он стал более удобным для всех. А в план ремонта дорог предлагают добавить установку павильона на остановке, чтобы дети в плохую погоду не мокли под дождем, пока ждут автобус. Неравнодушное участие людей, их активная позиция поможет, таким образом, развитию новой системы общественного транспорта», - подчеркнул Владимир Васильев.

«Для меня самое важное, чтобы за всеми проектами и программами не потерялась забота о человеке. Чтобы не оказались забыты многодетные семьи, дети, пожилые люди, люди с особыми потребностями. Очень рада, что многие предложения Тверской области вошли в итоге в проект программы партии «Единая Россия». Это те вопросы, которыми волонтеры и активные граждане занимались несколько лет. Педагогическое сообщество Твери очень просит меня донести на федеральный уровень проект реконструкции детских оздоровительных лагерей. В партийной программе сделан явный акцент на развитие и поддержку социальной сферы, так что, надеюсь, этот тверской проект тоже не останется без внимания», – отметила руководитель волонтерского центра «МыВместе» Юлия Саранова.

Пресс-служба Правительства Тверской области