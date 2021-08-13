Ветераны труда и маломобильные граждане при поддержке «Транспорта Верхневолжья» побывали на Ржевском мемориале Советскому солдату

«Верхневолжское АТП» в рамках сотрудничества с Правлением городского общества инвалидов предоставило автобус для поездки инвалидов-ветеранов труда и маломобильных граждан на Ржевский мемориал Советскому солдату. Экскурсионная поездка прошла по маршруту Тверь-Старица-Ржевский мемориал-Тверь. В ней приняли участие 37 человек.

При поддержке Правительства Тверской области постоянно организуются поездки на Ржевский мемориал фронтовиков, желающих посетить памятное место. Так, в июле мемориал посетил участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Твери и Тверской области, председатель комитета ветеранов Иван Евгеньевич Кладкевич. Он передал экземпляры своей книги руководству музейного комплекса и совету ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов города Ржева и Ржевского района.

Ржевский мемориал Советскому солдату открыт 30 июня 2020 года Президентом России Владимиром Путиным. В церемонии принял участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя. Почетными гостями открытия стали ветераны-фронтовики.

Проект реализован совместно Российским военно-историческим обществом и Правительством Тверской области. В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом».

На насыпном десятиметровом кургане установлена скульптура солдата из бронзы высотой почти 25 метров и весом 200 тонн. На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч павших подо Ржевом защитников Отечества.

С момента открытия мемориал посетили порядка 2 миллионов 100 тысяч человек – жителей России и зарубежных стран.

Пресс-служба Правительства Тверской области