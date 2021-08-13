Ольга Ильина: Предстоящие выборы будут конкурентными

Декан юридического факультета Тверского государственного университета Ольга Ильина считает, что высокая конкурентность на предстоящих в сентябре выборах различного уровня свидетельствует о возросшей готовности политических партий участвовать в формировании актуальной общественно-политической повестки.

«В Тверской области на выборы депутатов Государственной Думы по федеральному избирательному округу зарегистрировали свои списки 14 политических партий. Конкуренция на двух одномандатных округах тоже достаточно высока: на 179-м – девять кандидатов, на 180-м – восемь. Сейчас идет агитационный период, и в борьбе за голоса избирателей политическим силам предстоит донести до людей свои ключевые идеологические месседжи. Кто-то это делает системно и массово, используя разнообразные каналы информации, кто-то – менее интенсивно, эпизодически. В любом случае участники избирательной кампании заявили о своей готовности в формировании общественно-политической повестки. Это говорит о том, что предстоящие выборы будут конкурентными. Важно обеспечить их прозрачность и легитимность. На мой взгляд, большая роль в этом принадлежит институту общественных наблюдателей, который уже зарекомендовал себя с положительной стороны в предыдущие годы», – отметила Ольга Ильина.

Напомним, в сентябре 2021 года в Тверской области состоятся выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва, депутатов регионального Законодательного Собрания и губернатора. Голосование будет трехдневным – с 17 по 19 сентября.