На заседании областного Правительства рассмотрят готовность объектов ЖКХ и социальной сферы региона к отопительному периоду

Готовность объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы региона к отопительному периоду 2021-2022 годов рассмотрят 25 августа на заседании областного Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

23 августа Игорь Руденя обозначил перед главами муниципалитетов ключевые задачи в преддверии осенне-зимнего сезона.

«Основные работы по подготовке муниципальных образований к отопительному периоду должны быть завершены к 15 сентября, включая проверку технического состояния котельных и теплотрасс, гидравлические испытания», – подчеркнул Губернатор.

Всего в регионе необходимо подготовить 11 543 многоквартирных дома, 834 котельные, 1918,1 км тепловых, 6074,3 км водопроводных, 2502,2 км канализационных сетей, 60 477 км – электросетей.

В повестку заседания областного Правительства также включены вопросы государственной поддержки агропромышленного комплекса, развития в регионе многофункциональных центров по оказанию государственных и муниципальных услуг и другие темы.

Пресс-служба Правительства Тверской области