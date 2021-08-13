В тверских вузах обеспечиваются меры эпидемиологической безопасности

Высшие учебные заведения Твери готовы обеспечить эпидемиологическую безопасность в новом учебном году. Образовательные учреждения обеспечены средствами индивидуальной защиты, значительная часть преподавателей и сотрудников прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Как сообщила ректор Тверского государственного университета Людмила Скаковская, вуз полностью следует рекомендациям Роспотребнадзора по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности.

«Порядка 78% преподавателей и сотрудников вуза сделали прививку от ковида. У нас есть ковид-паспорт. Приобретены дезинфицирующие средства и маски. Мы рекомендуем студентам позаботиться о своем здоровье, безопасности близких и друзей, информируем о вакцинации, советуем сделать прививку», – сказала Людмила Скаковская.

В Тверском государственном техническом университете также выполняются требования, связанные с профилактикой коронавирусной инфекции. По предварительной оценке, до 90% преподавателей и сотрудников ТвГТУ имеют иммунитет к SARS-CoV-2 – в этих данных учтены как вакцинированные, так и недавно переболевшие ковидом.

«Занятия начнутся в очном режиме. В начале учебного года мы проведем мониторинг и обеспечим всем желающим возможность сделать прививку от коронавируса», – сказал ректор ТвГТУ Андрей Твардовский.

В Верхневолжье продолжается вакцинация населения против коронавирусной инфекции. Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 358 806 человек. Из них 122 155 – люди пожилого возраста. Запас вакцины в регионе составляет порядка 105 тыс. комплектов. Ее количество постоянно пополняется.