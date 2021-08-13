В Тверской области на 37 объектах завершены работы по благоустройству

В Тверской области на 26 общественных территориях и в 11 дворах завершены работы по благоустройству по национальному проекту «Жилье и городская среда». Всего в 2021 году приводят в порядок 100 объектов в 38 муниципальных образованиях.

«Муниципальные образования реализуют проекты, которые действительно смогут улучшить территории Верхневолжья», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В Калашниково Лихославльского района завершено благоустройство сквера по ул. Ленина. Здесь сделали пешеходные дорожки, освещение, провели озеленение. В поселке Лесное в сквере по ул. Советская установили сцену для проведения открытых концертов и других мероприятий, уложили новую плитку, обустроили места для отдыха.

В Белом завершены работы на Базарной площади, в Андреаполе – в городском саду, в поселке Жарковский – на улице Советской. Общественные территории также благоустроены в Торжке, Осташкове, Западной Двине, Зубцове, Калязине, Кашине, Кимрах, поселке Максатиха. Все три объекта, заявленные к реализации, завершены в Оленино и Спирово.

В столице Верхневолжья ремонтные работы продолжаются на набережных Мигаловская и А. Никитина, а также во дворах по улице Советская и проспекту Чайковского.

Так, на Мигаловской набережной проектом предусмотрено создание пешеходно-тропиночной сети с зонами отдыха, освещением, лестничными спусками к Волге. Сейчас на объекте завершается обустройство пешеходных дорожек, бесплатной парковки для автомобилей, устанавливаются парковые светильники. На набережной Афанасия Никитина Твери установлены новые скамейки.

В Ржеве на Советской площади обустроен скейт-парк. В июле объект осмотрел Губернатор Игорь Руденя в ходе рабочей поездки в муниципалитет. На территории более 340 квадратных метров установлено оборудование для занятий современными видами спорта, в том числе железобетонная скейт-плаза и тренажеры, обустроена прилегающая территория.

Губернатор поручил предусмотреть все меры безопасности на площадке, а также контролировать использование занимающимися защитной экипировки – шлемов, наколенником и налокотников.

Всего в текущем году в регионе заявлено благоустройство 79 общественных пространств и 21 двора. В районах приводят в порядок парки, набережные, площади, скверы, игровые площадки.

В рамках реализации проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды работы также ведутся в шести муниципалитетах: в Бежецке, Осташкове, Конаково, Калязине, Торопце и Нелидово.

Пресс-служба Правительства Тверской области