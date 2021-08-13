Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 24 августа 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 213 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 51 088 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 289 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 358 806 человек, за последние сутки – 1409 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 964 230, в том числе за последние сутки их проведено 2018.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 59 255 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 502 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 20 148
Конаковский район 4522
Ржев 3233
Вышневолоцкий городской округ 2692
Калининский район 2584
Кимры 2130
Торжок 2005
Кашинский городской округ 1566
Калязинский район 1312
Бежецкий район 1284
Старицкий район 1269
Бологовский район 1260
Осташковский городской округ 1234
Лихославльский район 1099
Нелидовский городской округ 1093
Торопецкий район 851
Максатихинский район 851
Западнодвинский муниципальный округ 820
Весьегонский муниципальный округ 810
Оленинский муниципальный округ 693
Торжокский район 637
Рамешковский район 611
Кувшиновский район 602
Андреапольский муниципальный округ 584
Зубцовский район 534
Спировский район 478
Ржевский район 470
Кимрский район 418
Селижаровский муниципальный округ 413
Сонковский район 409
ЗАТО Озёрный 373
Кесовогорский район 355
Краснохолмский муниципальный округ 306
Бельский район 292
Фировский район 290
Сандовский муниципальный округ 249
Пеновский муниципальный округ 212
Лесной муниципальный округ 199
Молоковский район 176
Жарковский район 158
Удомельский городской округ 33
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области