Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 24 августа 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 213 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 51 088 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 289 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 358 806 человек, за последние сутки – 1409 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 964 230, в том числе за последние сутки их проведено 2018.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 59 255 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 502 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 20 148

Конаковский район 4522

Ржев 3233

Вышневолоцкий городской округ 2692

Калининский район 2584

Кимры 2130

Торжок 2005

Кашинский городской округ 1566

Калязинский район 1312

Бежецкий район 1284

Старицкий район 1269

Бологовский район 1260

Осташковский городской округ 1234

Лихославльский район 1099

Нелидовский городской округ 1093

Торопецкий район 851

Максатихинский район 851

Западнодвинский муниципальный округ 820

Весьегонский муниципальный округ 810

Оленинский муниципальный округ 693

Торжокский район 637

Рамешковский район 611

Кувшиновский район 602

Андреапольский муниципальный округ 584

Зубцовский район 534

Спировский район 478

Ржевский район 470

Кимрский район 418

Селижаровский муниципальный округ 413

Сонковский район 409

ЗАТО Озёрный 373

Кесовогорский район 355

Краснохолмский муниципальный округ 306

Бельский район 292

Фировский район 290

Сандовский муниципальный округ 249

Пеновский муниципальный округ 212

Лесной муниципальный округ 199

Молоковский район 176

Жарковский район 158

Удомельский городской округ 33

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области