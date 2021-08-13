Тверской вагонзавод изготовил пассажирские вагоны в стиле «ретро»

Тверской вагоностроительный завод (входит в состав АО «Трансмашхолдинг») исполнил контракт с Московско-Тверской пригородной пассажирской компанией на поставку шести вагонов. Планируется, что они будут эксплуатироваться в составе ретропоезда на паровой тяге, курсирующего по маршруту Бологое – Осташков.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, сегодня ТВЗ является лидером вагоностроения. На предприятии обеспечен портфель заказов, что, по словам главы региона, позволяет гарантировать стабильное развитие крупнейшего машиностроительного предприятия региона.

Три из выполненных вагонов изготовлены со стандартной планировкой, рассчитанной на 60 мест. Эргономичные кресла оснащены подлокотниками, откидными столиками, опорами для ног и функцией регулировки угла наклона спинки. Остальные три вагона имеют по 45 таких кресел. В этой модификации предусмотрены все условия для комфортного проезда маломобильных пассажиров. Для этого вагоны оборудованы подъемными устройствами, а также купе со специализированным сантехническим узлом.

Вагоны окрашены в зеленый цвет, который в СССР на протяжении многих лет был основным для пассажирских составов. На новых вагонах изображен герб Советского Союза и надпись: «Ретропоезд Селигер».

Пресс-служба Правительства Тверской области