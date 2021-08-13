Международная кампания начнет реализацию крупного инвестиционного проекта в Верхневолжье

Международная компания «Гематек» (B.Braun, Германия) приобрела на территории промышленной зоны «Лазурная» участок, на котором будет реализован инвестиционный проект по выпуску медицинских изделий. Предполагается, что новое производство привлечет инвестиции в размере порядка 3 млрд рублей, а также создаст более 250 рабочих мест.

Договоренность о реализации проекта на территории Тверской области была достигнута в мае 2019 года в Германии на встрече Губернатора Игоря Рудени с представителями компании B.Braun Melsungen AG. Было принято решение о строительстве производственно-логистического комплекса с поэтапным вводом производства медицинских изделий, шовных материалов, ортопедических имплантов, средств дезинфекции на территории города Твери. Начало реализации проекта запланировано на 2022 год.

«Наш регион предлагает инвесторам широкие возможности, комфортные условия ведения бизнеса. Мы уверены, что реализация совместных идей и планов получит новый импульс. Сегодня наша задача найти новых партнеров, закрепить уже имеющееся сотрудничество. Мы открыты для обмена опытом. Школа немецкого бизнеса всегда была на высоком уровне, и мы хотели бы распространить этот опыт на нашей территории», – отметил Игорь Руденя во время встречи.

На территории промышленной зоны «Лазурная» в 2020 году по поручению Губернатора была отремонтирована дорога по улицам Коняевская, Бочкина и Сердюковская.

По словам генерального директора ООО «Гематек» Максима Захарченко, все вопросы по подготовке к реализации проекта решались при активном содействии регионального Правительства, Администрации Твери, а также Министерства экономического развития Тверской области.

Компания B.Braun Melsungen AG является одним из крупнейших в мире поставщиков медицинской и фармацевтической продукции широкого спектра действия для лечебных учреждений. В 2008 году компания B.Braun Melsungen AG приобрела в Твери завод по производству инфузионных растворов, принадлежавший ранее ООО «Гематек», став, таким образом, производителем собственной фармацевтической продукции в России. В 2012 году осуществлен запуск новой производственной линии.

В настоящее время численность сотрудников на предприятии в Твери – 225 человек. Производственная мощность предприятия в Твери – 38 млн флаконов в год.

Пресс-служба Правительства Тверской области