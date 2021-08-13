Предприниматели из Тверской области представляют свою продукцию на выставке «Армия-2021»

Десять компаний из Тверской области при поддержке центра «Мой бизнес» принимают участие в производственной выставке на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

По мнению Губернатора Игоря Рудени, участие тверских компаний в подобных выставках, а также в бизнес-миссиях является одним из эффективных инструментов продвижения тверской продукции, развития международного сотрудничества в экономике и привлечении инвестиций.

Свою продукцию на выставке форума «Армия-2021» представляют тверские компании: «Пластик Строймаркет», «Техмонтажсистем», «ССК», «Биофарм», «Глапс», «Инноформа», «Мехинжиниринг», «МеталлВоркс», «Метавр» и «Скиф Сервис».

Центр «Мой бизнес» в рамках государственной поддержки предпринимательства оплачивает организационные сборы, аренду площади, установку коллективного стенда.

«Мы уже в третий раз принимаем участие в форуме «Армия». Каждый год приходят новые люди, мы находим новых клиентов и партнёров. Кроме того, это отличная площадка для диалога благодаря проводимым конференциям», - отметил генеральный директор ООО «Пластик-Строймаркет» Александр Щербаков.

Форум «Армия-2021» включает в себя научно-деловую программу, выставку военной техники и экспозицию передовых разработок в промышленности. Мероприятия будут проводиться до 28 августа. Об участии в форуме заявили представители военных ведомств десятков стран. Для демонстрации техники оборонно-промышленного комплекса построен павильон площадью 1200 кв. метров. Предусмотрена также уличная экспозиция площадью 1500 кв. метров.

Пресс-служба Правительства Тверской области