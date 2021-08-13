До конца года в Бежецком районе будут установлены более 80 новых контейнеров и бункеров для мусора

В Тверской области продолжается формирование современной инфраструктуры для сбора и утилизации твердых коммунальных отходов. 23 августа первая партия 8-кубовых контейнеров была доставлена в Бежецкий район. Они будут установлены на территории муниципалитета на дополнительных контейнерных площадках, которые были созданы с учетом пожеланий местных жителей.

«Заявки от жителей на установку контейнеров в Администрацию Бежецкого района поступают регулярно. В нашем городе больше территорий частного сектора, поэтому нам требуются объемные бункеры для складирования крупногабаритного мусора. Наши жители хотят видеть свой город чистым, поэтому мы стараемся оперативно реализовывать их просьбы», – рассказал исполняющий обязанности заместителя главы Администрации Бежецкого района Сергей Вукалов.

Новые площадки, а также поступившие контейнеры осмотрела руководитель волонтерского центра «МыВместе» Юлия Саранова.

«Жители Бежецка отмечают, что город становится чище, и этому будет способствовать установка новых контейнеров. Такие контейнеры закупаются и еженедельно поставляются в муниципалитеты. Это очень большой шаг для того, чтобы жизнь в наших городах и сёлах стала более удобной», – отметила Юлия Саранова.

Руководитель волонтерского центра «МыВместе» также рассказала о планах установки в районе отдельных контейнеров для приема пластика, что поспособствует развитию системы раздельного сбора мусора.

В 2021 году для муниципальных образований закупается более 3,5 тысячи новых контейнеров. Еженедельно партии емкостей для сбора мусора поставляются в районы Верхневолжья.

Решением Губернатора Игоря Рудени в Тверской области объявлен запрет на ввоз мусора на территорию Верхневолжья. Это будет закреплено в региональном законодательстве, что позволит эффективно контролировать транспортировку отходов. Соответствующий законопроект разработан по инициативе главы региона совместно с экологами.

Особый акцент в документе сделан на утилизации строительных отходов. В соответствии с законопроектом транспорт, который перевозит строительный мусор на территории региона, должен быть оборудован системой ГЛОНАСС. А все контракты на строительство должны сопровождаться договорами на вывоз и утилизацию строительных отходов.

Контролировать соблюдение установленных правил поможет информационная система «Кадастр отходов», куда участники рынка будут обязаны вносить данные о своей деятельности, начиная с образования отходов до транспортировки их на объекты, включенные в территориальную схему ТКО, и фиксации приема.

До 1 млн рублей также будет увеличен штраф за невыполнение этих требований.

Пресс-служба Правительства Тверской области