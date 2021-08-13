В Тверской области в 79-ю годовщину освобождения Зубцова от немецко-фашистских захватчиков торжественно захоронили останки 203 красноармейцев

23 августа город воинской доблести Зубцов отмечает 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. К ветеранам, жителям города обратился Губернатор Игорь Руденя.

«Многовековая история зубцовской земли хранит немало примеров истинного героизма и несгибаемой стойкости. В годы Великой Отечественной войны воины Красной Армии, партизаны и подпольщики, жители оккупированного города мужественно боролись с врагом и 23 августа 1942 смогли изгнать захватчиков. Зубцов по праву гордится высоким званием города воинской доблести. Уверен, что его жители всегда будут хранить традиции служения родной земле. Вечная память всем, кто не вернулся с поля боя. Земной поклон ветеранам», – отметил Игорь Руденя.

Традиционно 23 августа в Зубцове проходит церемония захоронения останков советских солдат и офицеров, павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на зубцовской земле.

В этом году на воинском захоронении в деревне Веригино преданы земле останки 203 воинов, найденных в ходе Вахты Памяти поисковыми отрядами в период с осени 2020 года по лето 2021-го. Установлено 15 имен защитников Отечества. Останки младшего сержанта Михаила Васильевича Бобровского переданы администрации Чаплыгинского района Липецкой области для захоронения в селе Ломовое. Записка медальона передана внучке бойца.

В церемонии захоронения приняли участие представители областного Правительства, постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ, делегация Парка «Патриот», родственники красноармейцев из Московской, Калужской, Самарской, Ярославской областей, военнослужащие, юнармейцы, ветераны, жители и гости Зубцовского района, а также поисковики из разных регионов страны.

Работы на зубцовской земле вели поисковые отряды из Тверской, Московской, Белгородской, Свердловской областей, Республики Мордовия: это объединения «Пионер», «Витязь», «Победа», «Горизонт», «Стерх», «Броня», «Ополченец», «Долина», «Память», «Тризна», лаборатория «Солдатский медальон».

Воинское захоронение в Веригино, которому в этом году исполнилось 30 лет, – одно из самых крупных в Центральной России воинских захоронений, созданных поисковыми отрядами.

Здесь покоятся 11 381 советский солдат и офицер, которые погибли в ходе Ржевско-Вяземской и Ржевско-Сычевской боевых операций. Установлены имена и судьбы 1195 бойцов.

При взаимодействии с Российским военно-историческим обществом в 2015 году на захоронении установлен памятник Неизвестному солдату.

В 2017-2018 годах выполнены работы по благоустройству зоны захоронения, установлена модульная конструкция – хранилище останков красноармейцев. При участии меценатов построена православная часовня.

В 2021 году благодаря поддержке области отремонтирован подъезд к захоронению. Также установлены 15 мемориальных плит на братских могилах 1991-2002 годов. Обновлены ограждения, вымощены тротуарной плиткой площадки для скамеек, отлиты из бетона цветники.

С 30 июля по 23 августа 1942 года под Зубцовом проходила Ржевско-Сычевская наступательная операция Калининского и Западного фронтов. В итоге части 29-й армии совместно с частями 31-й армии освободили город от оккупантов.

20 апреля 2017 года по инициативе ветеранов, которую поддержал Губернатор Игорь Руденя, Зубцову присвоено почетное звание Тверской области «Город воинской доблести» в память о защитниках Отечества, проявивших в сражениях мужество, стойкость и героизм.

Пресс-служба Правительства Тверской области