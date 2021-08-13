Жители и гости Твери смогут бесплатно посмотреть три самых кассовых фильма 2020 и 2021 годов

28 августа 2021 года состоится акция «Ночь кино». Акция традиционно проводится в последнюю субботу августа, так как она посвящена Дню российского кино, который ежегодно отмечается 27 августа. В областной столице акция пройдет в ДК «Пролетарка».

Ночь кино 2021 – это возможность бесплатно посмотреть кассовые фильмы, познакомиться с современными режиссерами и тенденциями в кино.

В этом году в программе запланирован просмотр популярных отечественных фильмов последних лет. В ДК «Пролетарка» в рамках акции все желающие смогут оценить три самых кассовых российских фильма 2020 и 2021 годов.

В 17.00 состоится показ художественного фильма «Конек-горбунок» режиссера Олега Погодина, в 19.00 – приключенческого фильма «Пальма» Александра Домогарова младшего, а в 21.00 – ленты «Огонь» режиссера Алексея Нужного. Все фильмы имеют возрастное ограничение 6+.

Пресс-служба Правительства Тверской области