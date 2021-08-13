В Тверской области открылись два новых филиала МФЦ

В городе Красный Холм и поселке Молоково Тверской области начали работу новые филиалы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Муниципальные образования вошли в число территорий Верхневолжья, где в этом году впервые создаются филиалы МФЦ.

Всего в этом году предусмотрено открытие семи филиалов МФЦ в тех районах, где их ранее не было. Это Бельский, Сонковский и Фировский районы, Краснохолмский, Молоковский, Лесной и Пеновский муниципальные округа.

«Одним из ключевых условий повышения качества жизни людей является формирование современной, доступной системы получения государственных и муниципальных услуг, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Основная задача – внедрить высокие профессиональные стандарты работы многофункциональных центров, обеспечить удобство обслуживания для граждан».

Оба филиала МФЦ построены с применением современных модульных конструкций по типовому проекту. Здесь создано три окна для предоставления государственных услуг.

Офис Краснохолмского МФЦ расположен на ул. Калинина д. 45, Молоковского МФЦ - на улице Ленина, д. 14.

С появлением филиалов МФЦ в этих муниципальных образованиях местным жителям станут доступны все виды государственных и муниципальных услуг, которые раньше невозможно было получить без МФЦ.

«Мне кажется, это важно, когда человек приходит в такое современное здание, где продумано все до мелочей, где есть уголок для ребенка, где можно оставить коляску на крыльце, и люди выходят отсюда с улыбкой. Пусть получение справки станет для человека доброй традицией, а не поводом для переживаний», - отметила руководитель волонтерского центра «МыВместе» Юлия Саранова, которая присутствовала на открытии МФЦ и в Красном Холме, и в Молоково.

В 2021 году в рамках развития сети МФЦ в Тверской области строительные и ремонтные работы ведутся на 14 объектах, шесть из них уже построены или отремонтированы.

В Тверской области в 2021-ом расширен перечень услуг, предоставляемых в МФЦ. Добавились услуги Главархитектуры, Фонда капитального ремонта, выдача водительских удостоверений. С июля у жителей региона появилась возможность подать через МФЦ заявку на поставку газа и техническое обслуживание газового оборудования, а у жителей областного центра – получить услуги, представляемые ЗАГСом. До конца года услуги ЗАГСа будут доступны в семи крупных филиалах области, а с января 2022-го – во всех районах Верхневолжья.

С 1 августа в филиале №1 Твери, а также в Ржевском и Конаковском филиалах МФЦ появилась возможность оформить загранпаспорт, содержащий электронные носители информации, сроком на 10 лет.

В целом ожидается, что объем услуг, оказанных населению в многофункциональных центрах, в 2021 году вырастет до 900 тысяч. Для сравнения – в 2020 году оказано 720 тысяч государственных и муниципальных услуг.

Пресс-служба Правительства Тверской области