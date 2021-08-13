Губернатор Игорь Руденя поставил перед главами муниципалитетов Тверской области задачи по завершению подготовки к новому учебному году и отопительному сезону

23 августа Губернатор Игорь Руденя провел селекторное совещание с главами муниципалитетов. Главными темами стали готовность учреждений образования Тверской области к началу нового учебного года и подготовка территорий к осенне-зимнему отопительному периоду.

«Учебный год стартует в Тверской области в полноценном, очном формате. Во всех муниципалитетах должны быть приняты меры по обеспечению комплексной безопасности учреждений образования – антитеррористической защищенности, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований по рекомендациям Роспотребнадзора», – отметил Губернатор.

Новый учебный год начнётся для 139 777 школьников, 26 670 студентов профессиональных образовательных организаций, 54 568 воспитанников детских садов.

Всего в регионе насчитывается 1095 учреждений образования – это школы, детские сады, организации профессионального, дополнительного образования. Большинство из них уже прошли приемку к новому учебному году без замечаний. В остальных идет устранение недоработок.

В течение предыдущих трёх лет при поддержке области капитально отремонтировано более 360 школ и детских садов – треть всех учреждений образования Верхневолжья. В текущем году еще в 87 учреждениях проводятся ремонт кровель, спортзалов и санитарных комнат; замена окон, инженерных сетей; обустройство территорий.

Губернатор подчеркнул – персональную ответственность за качество и сроки выполнения работ несут главы муниципальных образований.

В 2021 году за счет средств областного бюджета для школ региона закуплено 197 тыс. учебников. Приобретается 45 школьных автобусов. Еще 58 машин для перевозки учеников Тверская область получит от Федерации для обновления транспорта со сроком службы старше 10 лет.

В 2021-2022 учебном году в Тверской области к месту учебы будут подвозить на школьных автобусах более 10 тысяч учеников. В 38 муниципальных образованиях действует 632 маршрута – ежедневно это более 47 600 километров пути.

Особое внимание при подготовке к новому учебному году уделяется безопасности дорожного движения. В нормативное состояние приводят пешеходные переходы у школ: устанавливаются знаки, светофоры и ограждения, наносится дорожная разметка, обустраиваются искусственные неровности и освещение.

Говоря о подготовке к новому отопительному сезону, Игорь Руденя назвал главной задачей обеспечение надёжного тепло-, водо- и электроснабжения жителей Тверской области, безаварийное прохождение осенне-зимнего периода.

«Основные работы по подготовке муниципальных образований к отопительному сезону должны быть завершены к 15 сентября, включая проверку технического состояния котельных и теплотрасс, гидравлические испытания», – подчеркнул Губернатор.

Приоритетом Игорь Руденя обозначил своевременное формирование необходимого запаса топлива. Под личным контролем глав должно быть наличие в районах паспортов готовности к отопительному сезону.

Всего в регионе необходимо подготовить 11 543 многоквартирных дома, 834 котельные, 1918,1 км тепловых, 6074,3 км водопроводных, 2502,2 км канализационных сетей, 60 477 км – электросетей.

Пресс-служба Правительства Тверской области