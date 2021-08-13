В Тверской области проиндексированы 15 видов социальных выплат

В Верхневолжье проиндексированы 15 видов социальных выплат, предоставляемых жителям региона из областного бюджета. Об увеличении поддержки Губернатор Игорь Руденя заявил во время одного из прямых эфиров на телеканале «Россия 24» Тверь.

«Мы провели индексацию выплат, которые уже действуют в Тверской области – это помощь для семей с детьми, для взрослого населения региона», – отметил Игорь Руденя в прямом эфире.

Индексация размеров ежемесячных денежных выплат и пособий коснулась более чем 180 тысяч жителей Тверской области. Это ветераны Великой Отечественной войны и труда, труженики тыла, граждане, удостоенные наград Тверской области, специалисты, проживающие и работающие на селе: медицинские, социальные, библиотечные работники, сотрудники государственных областных и муниципальных культурно-просветительных учреждений и другие категории. Проиндексированы также пособия на детей-инвалидов и ежемесячные выплаты опекунским и приемным семьям.

Размеры ежемесячных денежных выплат и пособий проиндексированы с 1 июля 2021 года. Начисление и выплата сумм перерасчета производятся Центрами социальной поддержки населения Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области